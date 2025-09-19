https://1prime.ru/20250919/rossiya--862498693.html

Россия рассчитывает расширить сотрудничество с Филиппинами в медицине

Россия рассчитывает расширить сотрудничество с Филиппинами в медицине - 19.09.2025, ПРАЙМ

Россия рассчитывает расширить сотрудничество с Филиппинами в медицине

экономика

бизнес

россия

филиппины

рф

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия рассчитывает расширить взаимодействие с Филиппинами в области здравоохранения, в частности, в поставках российских лекарств и медоборудования в республику, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "В целом рассчитываем существенно расширить взаимодействие в такой социально значимой сфере, как здравоохранение. Речь в частности, идёт о поставках широкой номенклатуры современных фармацевтических препаратов и медицинского оборудования, а также подготовке специалистов для системы здравоохранения", - сказал он. Груздев отметил, что российские компании имеют опыт поставок в страны региона широкой номенклатуры лекарственных средств, включая инсулины, антивирусные и противовоспалительные препараты, а также для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Россия видит устойчивый спрос на фармацевтическую продукцию на рынке Филиппин, имеет определенный опыт поставок. "Кроме того, предлагаем филиппинской стороне широкий перечень направлений сотрудничества в области диагностики и лечения заболеваний. Заинтересованы также активизировать сотрудничество в области подготовки и повышения квалификации медицинских специалистов", - заключил Груздев.

филиппины

рф

