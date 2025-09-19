https://1prime.ru/20250919/rossiya-862486312.html

Минтранс рассказал о работе с Белоруссией над единой транспортной системой

Минтранс рассказал о работе с Белоруссией над единой транспортной системой - 19.09.2025, ПРАЙМ

Минтранс рассказал о работе с Белоруссией над единой транспортной системой

Россия и Белоруссия работают над формированием объединенной транспортной системы Союзного государства, говорится в сообщении Минтранса РФ. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T09:33+0300

2025-09-19T09:33+0300

2025-09-19T09:33+0300

экономика

россия

белоруссия

смоленск

рф

сергей глазьев

совет министров

https://cdnn.1prime.ru/img/80753/52/807535261_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_4a17b2e489cad435150e8997e2e514bc.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия работают над формированием объединенной транспортной системы Союзного государства, говорится в сообщении Минтранса РФ. "В рамках подготовки к предстоящим заседаниям Группы высокого уровня и Совету Министров состоялась встреча министра транспорта Андрея Никитина и госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева… Андрей Никитин и Сергей Глазьев выразили готовность продолжать взаимодействие по вопросу формирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Регулярные встречи Координационной комиссии будут продолжены", - говорится в сообщении. В рамках встречи также обсуждался проект изменений законодательства по противодействию незаконному импорту товаров в Союзное государство. Изменения позволят гармонизировать практики применения в России и Белоруссии навигационных пломб. Кроме того, на встрече стороны обсудили и развитие международных авиационных перевозок. "Также рассмотрели вопрос организации и развития пригородного ж/д пассажирского сообщения между сопредельными приграничными территориями наших стран, в том числе по маршрутам Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск. Это новое направление взаимодействия, которое усилит интеграцию транспортных систем России и Беларуси", - отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20250919/rossiya--862484052.html

белоруссия

смоленск

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, смоленск, рф, сергей глазьев, совет министров