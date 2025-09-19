Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс рассказал о работе с Белоруссией над единой транспортной системой - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/rossiya-862486312.html
Минтранс рассказал о работе с Белоруссией над единой транспортной системой
Минтранс рассказал о работе с Белоруссией над единой транспортной системой - 19.09.2025, ПРАЙМ
Минтранс рассказал о работе с Белоруссией над единой транспортной системой
Россия и Белоруссия работают над формированием объединенной транспортной системы Союзного государства, говорится в сообщении Минтранса РФ. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T09:33+0300
2025-09-19T09:33+0300
экономика
россия
белоруссия
смоленск
рф
сергей глазьев
совет министров
https://cdnn.1prime.ru/img/80753/52/807535261_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_4a17b2e489cad435150e8997e2e514bc.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия работают над формированием объединенной транспортной системы Союзного государства, говорится в сообщении Минтранса РФ. "В рамках подготовки к предстоящим заседаниям Группы высокого уровня и Совету Министров состоялась встреча министра транспорта Андрея Никитина и госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева… Андрей Никитин и Сергей Глазьев выразили готовность продолжать взаимодействие по вопросу формирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Регулярные встречи Координационной комиссии будут продолжены", - говорится в сообщении. В рамках встречи также обсуждался проект изменений законодательства по противодействию незаконному импорту товаров в Союзное государство. Изменения позволят гармонизировать практики применения в России и Белоруссии навигационных пломб. Кроме того, на встрече стороны обсудили и развитие международных авиационных перевозок. "Также рассмотрели вопрос организации и развития пригородного ж/д пассажирского сообщения между сопредельными приграничными территориями наших стран, в том числе по маршрутам Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск. Это новое направление взаимодействия, которое усилит интеграцию транспортных систем России и Беларуси", - отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20250919/rossiya--862484052.html
белоруссия
смоленск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80753/52/807535261_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f04d9e0ae8135a863e7be8be37b0b0e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, смоленск, рф, сергей глазьев, совет министров
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Смоленск, РФ, Сергей Глазьев, совет министров
09:33 19.09.2025
 
Минтранс рассказал о работе с Белоруссией над единой транспортной системой

Россия и Белоруссия работают над созданием единой транспортной системы

© РИА Новости . Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Государственные флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия работают над формированием объединенной транспортной системы Союзного государства, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"В рамках подготовки к предстоящим заседаниям Группы высокого уровня и Совету Министров состоялась встреча министра транспорта Андрея Никитина и госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева… Андрей Никитин и Сергей Глазьев выразили готовность продолжать взаимодействие по вопросу формирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Регулярные встречи Координационной комиссии будут продолжены", - говорится в сообщении.
В рамках встречи также обсуждался проект изменений законодательства по противодействию незаконному импорту товаров в Союзное государство. Изменения позволят гармонизировать практики применения в России и Белоруссии навигационных пломб. Кроме того, на встрече стороны обсудили и развитие международных авиационных перевозок.
"Также рассмотрели вопрос организации и развития пригородного ж/д пассажирского сообщения между сопредельными приграничными территориями наших стран, в том числе по маршрутам Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск. Это новое направление взаимодействия, которое усилит интеграцию транспортных систем России и Беларуси", - отмечается в сообщении.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Россия и Белоруссия внесут поправки в договор по косвенным налогам
08:57
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯСмоленскРФСергей Глазьевсовет министров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала