Запасы золота в международных резервах России сократились - 19.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250919/rossiya-862518115.html
Запасы золота в международных резервах России сократились
Запасы золота в международных резервах России сократились - 19.09.2025, ПРАЙМ
Запасы золота в международных резервах России сократились
Запасы золота в международных резервах России в августе сократились до минимума с апреля 2023 года, следует из данных ЦБ, которые изучило РИА Новости. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T16:41+0300
2025-09-19T16:41+0300
финансы
россия
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Запасы золота в международных резервах России в августе сократились до минимума с апреля 2023 года, следует из данных ЦБ, которые изучило РИА Новости. Так, они уменьшились за последний месяц лета примерно на три тонны, составив 2326,5 тонны против 2329,65 тонны месяцем ранее. Последний раз настолько низкий уровень золотых запасов был в апреле 2023 года. Снижение золотых запасов в абсолютном выражении произошло впервые с февраля этого года - тогда они уменьшились также примерно на три тонны, до 2329,65 тонны. В денежном выражении стоимость золота на 1 сентября составила рекордные 255 миллиардов долларов, что произошло благодаря росту цен на драгметалл до рекордных уровней. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 37% с 36,5% месяцем ранее.
финансы, россия
Финансы, РОССИЯ
16:41 19.09.2025
 
Запасы золота в международных резервах России сократились

Запасы золота в международных резервах России упали до минимума с апреля 2023 года

© РИА Новости . Павел Лисицын
Золотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Запасы золота в международных резервах России в августе сократились до минимума с апреля 2023 года, следует из данных ЦБ, которые изучило РИА Новости.
Так, они уменьшились за последний месяц лета примерно на три тонны, составив 2326,5 тонны против 2329,65 тонны месяцем ранее. Последний раз настолько низкий уровень золотых запасов был в апреле 2023 года.
Снижение золотых запасов в абсолютном выражении произошло впервые с февраля этого года - тогда они уменьшились также примерно на три тонны, до 2329,65 тонны.
В денежном выражении стоимость золота на 1 сентября составила рекордные 255 миллиардов долларов, что произошло благодаря росту цен на драгметалл до рекордных уровней. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 37% с 36,5% месяцем ранее.
