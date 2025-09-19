Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Победа" выполнила первый рейс из Москвы в Краснодар - 19.09.2025, ПРАЙМ
"Победа" выполнила первый рейс из Москвы в Краснодар
"Победа" выполнила первый рейс из Москвы в Краснодар - 19.09.2025, ПРАЙМ
"Победа" выполнила первый рейс из Москвы в Краснодар
Российская авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в пятницу выполнила свой первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего перерыва, сообщила... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T17:26+0300
2025-09-19T17:26+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859678433_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_99b2821763d3036b49aa8b455e111c6f.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в пятницу выполнила свой первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего перерыва, сообщила пресс-служба компании. "Сегодня, 19 сентября, состоялся первый рейс "Победы" по маршруту Москва - Краснодар после трехлетнего перерыва в авиасообщении со столицей Кубани", - говорится в Telegram-канале компании. Уточняется, что полеты из Москвы в Краснодар теперь будут выполняться ежедневно, а с 26 сентября самолеты компании начнут летать в Краснодар и из Санкт-Петербурга. Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар выполнил "Аэрофлот" 17 сентября. Гендиректор компании "Аэродинамика", управляющей аэропортом Краснодара, Алексей Старостин ранее в сентябре рассказал в интервью РИА Новости, что авиагавань планирует обслужить свыше 500 тысяч пассажиров до конца текущего года. Также сейчас график работы аэропорта будет ограничен с 9 до 19 часов, а количество взлетно-посадочных операций - пять в час. Максимально возможное количество взлетно-посадочных операций, согласно имеющимся ограничениям, - до 50 в сутки. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.
17:26 19.09.2025
 
"Победа" выполнила первый рейс из Москвы в Краснодар

"Победа" выполнила первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего перерыва

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Самолет российской авиакомпании "Победа"
Самолет российской авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Самолет российской авиакомпании "Победа". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в пятницу выполнила свой первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего перерыва, сообщила пресс-служба компании.
"Сегодня, 19 сентября, состоялся первый рейс "Победы" по маршруту Москва - Краснодар после трехлетнего перерыва в авиасообщении со столицей Кубани", - говорится в Telegram-канале компании.
Уточняется, что полеты из Москвы в Краснодар теперь будут выполняться ежедневно, а с 26 сентября самолеты компании начнут летать в Краснодар и из Санкт-Петербурга.
Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
Гендиректор компании "Аэродинамика", управляющей аэропортом Краснодара, Алексей Старостин ранее в сентябре рассказал в интервью РИА Новости, что авиагавань планирует обслужить свыше 500 тысяч пассажиров до конца текущего года. Также сейчас график работы аэропорта будет ограничен с 9 до 19 часов, а количество взлетно-посадочных операций - пять в час. Максимально возможное количество взлетно-посадочных операций, согласно имеющимся ограничениям, - до 50 в сутки.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.
