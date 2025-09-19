https://1prime.ru/20250919/rossiya-862521466.html

Источник: обвиняемых в хищении 152 миллионов рублей этапируют в Курск

КУРСК, 19 сен - ПРАЙМ. Обвиняемых в хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификаций в Курской области этапируют в Курск, чтобы они могли принять участие в заседаниях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Подсудимых этапируют в Курск, чтобы они могли принимать участие в рассмотрении дела", - сказал собеседник агентства. Ленинский районный суд Курска в пятницу провел предварительное слушание по делу о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в отношении Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова. Суд продлил им сроки ареста. К рассмотрению дела по существу он приступит 25 сентября. По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК СЕРВИС" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.

