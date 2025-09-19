Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник: обвиняемых в хищении 152 миллионов рублей этапируют в Курск - 19.09.2025, ПРАЙМ
Источник: обвиняемых в хищении 152 миллионов рублей этапируют в Курск
2025-09-19T17:47+0300
2025-09-19T17:47+0300
общество
россия
КУРСК, 19 сен - ПРАЙМ. Обвиняемых в хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификаций в Курской области этапируют в Курск, чтобы они могли принять участие в заседаниях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Подсудимых этапируют в Курск, чтобы они могли принимать участие в рассмотрении дела", - сказал собеседник агентства. Ленинский районный суд Курска в пятницу провел предварительное слушание по делу о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в отношении Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова. Суд продлил им сроки ареста. К рассмотрению дела по существу он приступит 25 сентября. По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК СЕРВИС" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.
17:47 19.09.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
КУРСК, 19 сен - ПРАЙМ. Обвиняемых в хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификаций в Курской области этапируют в Курск, чтобы они могли принять участие в заседаниях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Подсудимых этапируют в Курск, чтобы они могли принимать участие в рассмотрении дела", - сказал собеседник агентства.
Ленинский районный суд Курска в пятницу провел предварительное слушание по делу о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в отношении Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова. Суд продлил им сроки ареста. К рассмотрению дела по существу он приступит 25 сентября.
По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК СЕРВИС" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.
Статуя Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Суд продлил арест председателю правления банка "Снежинский"
Вчера, 19:38
 
ОбществоРОССИЯ
 
 
