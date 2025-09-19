https://1prime.ru/20250919/rossiya-862523477.html
Россия начнет строить стенд для испытаний ПД-35
Россия начнет строить стенд для испытаний ПД-35
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Россия начнет строить стенд для испытаний авиадвигателя большой мощности ПД-35 в 2026 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы стендовую базу для этого двигателя ПД-35 начинаем строить в следующем году", - сказал он. Как пояснил глава Минпромторга, чтобы выйти на серию, нужно разработать сам двигатель. "Двигатель-демонстратор уже есть, он показал выдающиеся результаты. Стендовую базу, первый стенд, на котором демонстратор был испытан, уже стенд создан, но большая программа испытаний, все-таки очень сложное техническое устройство, поэтому в следующем году начинаем финансирование (строительства стенда для двигателя - ред.)", - отметил министр. "Программа будет, соответственно, с утвержденным графиком реализована по стендовой базе", - резюмировал он.
