Россия начнет строить стенд для испытаний ПД-35

Россия начнет строить стенд для испытаний авиадвигателя большой мощности ПД-35 в 2026 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. 19.09.2025

2025-09-19T18:01+0300

россия

промышленность

рф

антон алиханов

минпромторг

ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Россия начнет строить стенд для испытаний авиадвигателя большой мощности ПД-35 в 2026 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы стендовую базу для этого двигателя ПД-35 начинаем строить в следующем году", - сказал он. Как пояснил глава Минпромторга, чтобы выйти на серию, нужно разработать сам двигатель. "Двигатель-демонстратор уже есть, он показал выдающиеся результаты. Стендовую базу, первый стенд, на котором демонстратор был испытан, уже стенд создан, но большая программа испытаний, все-таки очень сложное техническое устройство, поэтому в следующем году начинаем финансирование (строительства стенда для двигателя - ред.)", - отметил министр. "Программа будет, соответственно, с утвержденным графиком реализована по стендовой базе", - резюмировал он.

рф

россия, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг