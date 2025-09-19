Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия начнет строить стенд для испытаний ПД-35 - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/rossiya-862523477.html
Россия начнет строить стенд для испытаний ПД-35
Россия начнет строить стенд для испытаний ПД-35 - 19.09.2025, ПРАЙМ
Россия начнет строить стенд для испытаний ПД-35
Россия начнет строить стенд для испытаний авиадвигателя большой мощности ПД-35 в 2026 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T18:01+0300
2025-09-19T18:01+0300
россия
промышленность
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862522484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72438557af39798196d0e95e5682f880.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Россия начнет строить стенд для испытаний авиадвигателя большой мощности ПД-35 в 2026 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы стендовую базу для этого двигателя ПД-35 начинаем строить в следующем году", - сказал он. Как пояснил глава Минпромторга, чтобы выйти на серию, нужно разработать сам двигатель. "Двигатель-демонстратор уже есть, он показал выдающиеся результаты. Стендовую базу, первый стенд, на котором демонстратор был испытан, уже стенд создан, но большая программа испытаний, все-таки очень сложное техническое устройство, поэтому в следующем году начинаем финансирование (строительства стенда для двигателя - ред.)", - отметил министр. "Программа будет, соответственно, с утвержденным графиком реализована по стендовой базе", - резюмировал он.
https://1prime.ru/20250905/putin-861871255.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862522484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17ab9ea5665b1ec64f50f560c796c657.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Промышленность, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
18:01 19.09.2025
 
Россия начнет строить стенд для испытаний ПД-35

Россия начнет строить стенд для испытаний ПД-35 в 2026 году

© Фото : ОДКИспытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35
Испытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35 - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Испытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35
© Фото : ОДК
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Россия начнет строить стенд для испытаний авиадвигателя большой мощности ПД-35 в 2026 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы стендовую базу для этого двигателя ПД-35 начинаем строить в следующем году", - сказал он.
Как пояснил глава Минпромторга, чтобы выйти на серию, нужно разработать сам двигатель. "Двигатель-демонстратор уже есть, он показал выдающиеся результаты. Стендовую базу, первый стенд, на котором демонстратор был испытан, уже стенд создан, но большая программа испытаний, все-таки очень сложное техническое устройство, поэтому в следующем году начинаем финансирование (строительства стенда для двигателя - ред.)", - отметил министр.
"Программа будет, соответственно, с утвержденным графиком реализована по стендовой базе", - резюмировал он.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26
5 сентября, 23:04
 
РОССИЯПромышленностьРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала