2025-09-19T18:10+0300

бизнес

россия

пермский край

владимир путин

ростех

ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний, в частности испытываются детали компрессоров и турбин, указано в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Пермский край. Двигатель-демонстратор технологий (ДДТ) ПД-35 был изготовлен в 2023 году, а его испытания начались в прошлом году на открытом стенде "ОДК-Авиадвигатель". "Сейчас ДДТ ПД-35 проходит второй этап испытаний: испытываются изготовленные из новейших отечественных материалов детали компрессоров и турбин", - говорится в материалах, предоставленных пресс-службой президента. Двигатель ПД-35 - это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности, указано в справочных материалах. Разработчик ПД-35 - "ОДК-Авиадвигатель", изготовитель - "ОДК-Пермские моторы", исполнитель - Объединенная двигателестроительная корпорация, которая входит в госкорпорацию "Ростех". Реализация программы "Двигатель ПД-35" началась в 2017 году. Для него были разработаны и внедряются 20 новых критических технологий. Как отмечено в материалах Кремля, речь идет об инновационных, уникальных и полностью отечественных технологиях. Это новые материалы, покрытия, конструктивные решения, технологии проектирования и изготовления деталей. Например, создается рабочая лопатка вентилятора из полимерных композиционных материалов, которая на 40% легче титановой.

пермский край

2025

бизнес, россия, пермский край, владимир путин, ростех