Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/rossiya-862523929.html
Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний
Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний - 19.09.2025, ПРАЙМ
Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний
Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний, в частности испытываются детали компрессоров и турбин, указано в справочных материалах к | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T18:10+0300
2025-09-19T18:10+0300
бизнес
россия
пермский край
владимир путин
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862522484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72438557af39798196d0e95e5682f880.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний, в частности испытываются детали компрессоров и турбин, указано в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Пермский край. Двигатель-демонстратор технологий (ДДТ) ПД-35 был изготовлен в 2023 году, а его испытания начались в прошлом году на открытом стенде "ОДК-Авиадвигатель". "Сейчас ДДТ ПД-35 проходит второй этап испытаний: испытываются изготовленные из новейших отечественных материалов детали компрессоров и турбин", - говорится в материалах, предоставленных пресс-службой президента. Двигатель ПД-35 - это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности, указано в справочных материалах. Разработчик ПД-35 - "ОДК-Авиадвигатель", изготовитель - "ОДК-Пермские моторы", исполнитель - Объединенная двигателестроительная корпорация, которая входит в госкорпорацию "Ростех". Реализация программы "Двигатель ПД-35" началась в 2017 году. Для него были разработаны и внедряются 20 новых критических технологий. Как отмечено в материалах Кремля, речь идет об инновационных, уникальных и полностью отечественных технологиях. Это новые материалы, покрытия, конструктивные решения, технологии проектирования и изготовления деталей. Например, создается рабочая лопатка вентилятора из полимерных композиционных материалов, которая на 40% легче титановой.
https://1prime.ru/20250919/rossiya-862523290.html
пермский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862522484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17ab9ea5665b1ec64f50f560c796c657.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, пермский край, владимир путин, ростех
Бизнес, РОССИЯ, Пермский край, Владимир Путин, Ростех
18:10 19.09.2025
 
Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний

Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит этап испытаний компрессоров и турбин

© Фото : ОДКИспытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35
Испытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35 - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Испытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35
© Фото : ОДК
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний, в частности испытываются детали компрессоров и турбин, указано в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Пермский край.
Двигатель-демонстратор технологий (ДДТ) ПД-35 был изготовлен в 2023 году, а его испытания начались в прошлом году на открытом стенде "ОДК-Авиадвигатель".
"Сейчас ДДТ ПД-35 проходит второй этап испытаний: испытываются изготовленные из новейших отечественных материалов детали компрессоров и турбин", - говорится в материалах, предоставленных пресс-службой президента.
Двигатель ПД-35 - это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности, указано в справочных материалах.
Разработчик ПД-35 - "ОДК-Авиадвигатель", изготовитель - "ОДК-Пермские моторы", исполнитель - Объединенная двигателестроительная корпорация, которая входит в госкорпорацию "Ростех".
Реализация программы "Двигатель ПД-35" началась в 2017 году. Для него были разработаны и внедряются 20 новых критических технологий. Как отмечено в материалах Кремля, речь идет об инновационных, уникальных и полностью отечественных технологиях. Это новые материалы, покрытия, конструктивные решения, технологии проектирования и изготовления деталей. Например, создается рабочая лопатка вентилятора из полимерных композиционных материалов, которая на 40% легче титановой.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Путину представили планы развития "ОДК-Авиадвигатель"
18:01
 
БизнесРОССИЯПермский крайВладимир ПутинРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала