https://1prime.ru/20250919/rossiya-862523929.html
Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний
Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний - 19.09.2025, ПРАЙМ
Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний
Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний, в частности испытываются детали компрессоров и турбин, указано в справочных материалах к | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T18:10+0300
2025-09-19T18:10+0300
2025-09-19T18:10+0300
бизнес
россия
пермский край
владимир путин
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862522484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72438557af39798196d0e95e5682f880.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний, в частности испытываются детали компрессоров и турбин, указано в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Пермский край. Двигатель-демонстратор технологий (ДДТ) ПД-35 был изготовлен в 2023 году, а его испытания начались в прошлом году на открытом стенде "ОДК-Авиадвигатель". "Сейчас ДДТ ПД-35 проходит второй этап испытаний: испытываются изготовленные из новейших отечественных материалов детали компрессоров и турбин", - говорится в материалах, предоставленных пресс-службой президента. Двигатель ПД-35 - это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности, указано в справочных материалах. Разработчик ПД-35 - "ОДК-Авиадвигатель", изготовитель - "ОДК-Пермские моторы", исполнитель - Объединенная двигателестроительная корпорация, которая входит в госкорпорацию "Ростех". Реализация программы "Двигатель ПД-35" началась в 2017 году. Для него были разработаны и внедряются 20 новых критических технологий. Как отмечено в материалах Кремля, речь идет об инновационных, уникальных и полностью отечественных технологиях. Это новые материалы, покрытия, конструктивные решения, технологии проектирования и изготовления деталей. Например, создается рабочая лопатка вентилятора из полимерных композиционных материалов, которая на 40% легче титановой.
https://1prime.ru/20250919/rossiya-862523290.html
пермский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862522484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17ab9ea5665b1ec64f50f560c796c657.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, пермский край, владимир путин, ростех
Бизнес, РОССИЯ, Пермский край, Владимир Путин, Ростех
Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний
Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит этап испытаний компрессоров и турбин
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний, в частности испытываются детали компрессоров и турбин, указано в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Пермский край.
Двигатель-демонстратор технологий (ДДТ) ПД-35 был изготовлен в 2023 году, а его испытания начались в прошлом году на открытом стенде "ОДК-Авиадвигатель".
"Сейчас ДДТ ПД-35 проходит второй этап испытаний: испытываются изготовленные из новейших отечественных материалов детали компрессоров и турбин", - говорится в материалах, предоставленных пресс-службой президента.
Двигатель ПД-35 - это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности, указано в справочных материалах.
Разработчик ПД-35 - "ОДК-Авиадвигатель", изготовитель - "ОДК-Пермские моторы", исполнитель - Объединенная двигателестроительная корпорация, которая входит в госкорпорацию "Ростех
".
Реализация программы "Двигатель ПД-35" началась в 2017 году. Для него были разработаны и внедряются 20 новых критических технологий. Как отмечено в материалах Кремля, речь идет об инновационных, уникальных и полностью отечественных технологиях. Это новые материалы, покрытия, конструктивные решения, технологии проектирования и изготовления деталей. Например, создается рабочая лопатка вентилятора из полимерных композиционных материалов, которая на 40% легче титановой.
Путину представили планы развития "ОДК-Авиадвигатель"