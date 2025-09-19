https://1prime.ru/20250919/rossiya-862524258.html

Финансовый университет провел оплату обучения с помощью цифрового рубля

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Финансовый университет при правительстве России провел оплату обучения студента по контракту с помощью цифрового рубля, сообщили в пресс-службе университета. "Первым вузом, который успешно совершил оплату по контракту в цифровых рублях стал Финансовый университет при правительстве РФ. Платеж прошел в рамках эксперимента по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс, который проводится казначейством России с Минфином России и Банком России", - говорится в сообщении. В среду Минфин РФ сообщал, что казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях. Ее получил госслужащий, выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте пяти-семи лет.

