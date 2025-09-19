Россия и дальше будет развивать вооруженные силы, заявил Путин

https://1prime.ru/20250919/rossiya-862524447.html

Россия и дальше будет развивать свои вооруженные силы, делать их современными, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T18:27+0300

ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Россия и дальше будет развивать свои вооруженные силы, делать их современными, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы". "Мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем делать их современными", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов".

