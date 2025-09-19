Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роснедра выставили на торги месторождение марганцевых руд под Красноярском - 19.09.2025
Роснедра выставили на торги месторождение марганцевых руд под Красноярском
промышленность
красноярский край
роснедра
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги месторождение марганцевых руд "Порожинское" в Красноярском крае, начальная цена - 2,96 миллиарда рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 декабря, сами торги намечены на 25 декабря. Лицензия предоставляется на 25 лет. Стартовый платеж составляет 2,961 миллиарда рублей, а шаг аукциона - 296,1 миллиона рублей. Площадь участка составляет 138,8 квадратных километра. Балансовые запасы месторождения по категории С1 составляют 15,7 миллиона тонн руды, по категории С2 - 13,8 миллиона тонн руды. При этом забалансовые запасы участка "Порожинское" по категории С1 оцениваются в 41,1 тысяч тонн руды, по категории С2 - 590,9 тысячи тонн руды, следует из приложения к приказу Центрсибнедр.
промышленность, красноярский край, роснедра
Промышленность, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Роснедра
18:55 19.09.2025
 
