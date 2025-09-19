https://1prime.ru/20250919/rossiya-862526252.html

Роснедра выставили на торги месторождение марганцевых руд под Красноярском

Роснедра выставили на торги месторождение марганцевых руд под Красноярском - 19.09.2025, ПРАЙМ

Роснедра выставили на торги месторождение марганцевых руд под Красноярском

Роснедра выставили на торги месторождение марганцевых руд "Порожинское" в Красноярском крае, начальная цена - 2,96 миллиарда рублей, следует из данных ГИС... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T18:55+0300

2025-09-19T18:55+0300

2025-09-19T18:55+0300

промышленность

красноярский край

роснедра

https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_044a56e883f8989490038ed6b4f67dd6.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги месторождение марганцевых руд "Порожинское" в Красноярском крае, начальная цена - 2,96 миллиарда рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 декабря, сами торги намечены на 25 декабря. Лицензия предоставляется на 25 лет. Стартовый платеж составляет 2,961 миллиарда рублей, а шаг аукциона - 296,1 миллиона рублей. Площадь участка составляет 138,8 квадратных километра. Балансовые запасы месторождения по категории С1 составляют 15,7 миллиона тонн руды, по категории С2 - 13,8 миллиона тонн руды. При этом забалансовые запасы участка "Порожинское" по категории С1 оцениваются в 41,1 тысяч тонн руды, по категории С2 - 590,9 тысячи тонн руды, следует из приложения к приказу Центрсибнедр.

https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862520697.html

красноярский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, красноярский край, роснедра