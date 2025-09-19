https://1prime.ru/20250919/rossiya-862526686.html

Минцифры предложило создать новые реестры отечественного ПО

Минцифры предложило создать новые реестры отечественного ПО - 19.09.2025, ПРАЙМ

Минцифры предложило создать новые реестры отечественного ПО

Минцифры РФ предлагает создать новые реестры отечественного ПО - для реализации закона, призванного упростить и систематизировать работу с перечнем российского... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T19:08+0300

2025-09-19T19:08+0300

2025-09-19T19:08+0300

технологии

россия

рф

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает создать новые реестры отечественного ПО - для реализации закона, призванного упростить и систематизировать работу с перечнем российского софта, министерство разработало ряд подзаконных актов, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "В конце июля был принят закон, призванный упростить и систематизировать работу с реестром отечественного ПО. Для его реализации Минцифры разработало ряд подзаконных актов", - сказано в сообщении. Так, министерство предлагает создать перечень решений для собственной разработки - туда будут попадать продукты, которые компании разработали для собственных нужд, а не для продажи на рынке. Включение продуктов в перечень будет осуществляться по решению правкомиссии по цифровому развитию. "Благодаря этому решения о включении ПО в перечень будут приниматься с учетом обоснованности трат госкомпаний на разработку нового собственного ПО и отказа от приобретения коммерческого софта, который уже представлен на рынке и есть в свободном доступе", - отметили в Минцифры. Другой документ вводит статус доверенного ПО для софта, который прошел проверку на соответствие к дополнительным требованиям, позволяющим выделить зрелые разработки и предоставить им приоритет в госзакупках. Так, среди требований к доверенному программному обеспечению - нахождение в реестре отечественного ПО или перечне ПО для собственных нужд, совместимость не менее одной версии с отечественным процессором, обновление только с разрешения пользователя и без использования зарубежных серверов, наличие техподдержки и системы учета ошибок и уязвимостей. Также Минцифры предлагает присваивать статус значимого разработчика, который должны получать компании, реализующие особо значимые проекты без госфинансирования за счет своих средств и обязующиеся не передавать права на разработку иностранным гражданам. "Нововведения позволят лучше ориентировать реестр на потребности его пользователей в выборе наиболее зрелого и безопасного российского ПО, реализовать механизм "рынок в обмен на инвестиции". Они также направлены на приоритизацию коммерческих разработок, реализуемых на рынке, над продуктами собственной разработки", - отметили в Минцифры.

https://1prime.ru/20250919/shadaev-862483612.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, минцифры