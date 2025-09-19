https://1prime.ru/20250919/rossiya-862527680.html

Путин внес в Госдуму кандидатуры на должности аудиторов Счетной палаты

Путин внес в Госдуму кандидатуры на должности аудиторов Счетной палаты

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на должности аудиторов Счетной палаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на должности аудиторов Счетной палаты", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Председатель Госдумы отметил, что представленные президентом кандидатуры планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Он подчеркнул, что в списке - претенденты, предложенные всеми фракциями Госдумы. Ранее они были направлены президенту после рассмотрения Советом ГД. Согласно статье 83 Конституции Российской Федерации, президент представляет Госдуме кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты.

