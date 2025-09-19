https://1prime.ru/20250919/rossiya-862527680.html
Путин внес в Госдуму кандидатуры на должности аудиторов Счетной палаты
Путин внес в Госдуму кандидатуры на должности аудиторов Счетной палаты - 19.09.2025, ПРАЙМ
Путин внес в Госдуму кандидатуры на должности аудиторов Счетной палаты
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на должности... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T19:24+0300
2025-09-19T19:24+0300
2025-09-19T19:24+0300
россия
общество
владимир путин
вячеслав володин
госдума
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на должности аудиторов Счетной палаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на должности аудиторов Счетной палаты", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Председатель Госдумы отметил, что представленные президентом кандидатуры планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Он подчеркнул, что в списке - претенденты, предложенные всеми фракциями Госдумы. Ранее они были направлены президенту после рассмотрения Советом ГД. Согласно статье 83 Конституции Российской Федерации, президент представляет Госдуме кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты.
https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862527011.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , владимир путин, вячеслав володин, госдума, счетная палата
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума, Счетная палата
Путин внес в Госдуму кандидатуры на должности аудиторов Счетной палаты
Путин внес в Госдуму пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на должности аудиторов Счетной палаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Президент России Владимир Путин
внес в Государственную Думу кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на должности аудиторов Счетной палаты
", - сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы
.
Председатель Госдумы отметил, что представленные президентом кандидатуры планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Он подчеркнул, что в списке - претенденты, предложенные всеми фракциями Госдумы. Ранее они были направлены президенту после рассмотрения Советом ГД.
Согласно статье 83 Конституции Российской Федерации, президент представляет Госдуме кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты.
Российский рынок акций в пятницу снизился на 1,63 процента