Москва решительно отвергает сомнения в российской принадлежности ЗАЭС

2025-09-19T20:10+0300

россия

москва

мид рф

магатэ

в мире

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в пятницу МИД РФ. "Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции (МАГАТЭ - ред.) измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву", - сказано в заявлении на сайте министерства.

москва

россия, москва, мид рф, магатэ, в мире