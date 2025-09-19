https://1prime.ru/20250919/rossiya-862530612.html
Москва решительно отвергает сомнения в российской принадлежности ЗАЭС
Москва решительно отвергает сомнения в российской принадлежности ЗАЭС - 19.09.2025, ПРАЙМ
Москва решительно отвергает сомнения в российской принадлежности ЗАЭС
Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в пятницу МИД РФ. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T20:10+0300
2025-09-19T20:10+0300
2025-09-19T20:10+0300
россия
москва
мид рф
магатэ
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8359edb841d30ad6db6be5f02b7debf.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в пятницу МИД РФ. "Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции (МАГАТЭ - ред.) измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву", - сказано в заявлении на сайте министерства.
https://1prime.ru/20250919/es-862529276.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710909_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd1143523d79ed1af1c08d2b25b47628.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, мид рф, магатэ, в мире
РОССИЯ, МОСКВА, МИД РФ, МАГАТЭ, В мире
Москва решительно отвергает сомнения в российской принадлежности ЗАЭС
МИД: Москва решительно отвергает сомнения в российской принадлежности ЗАЭС