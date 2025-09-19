Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва решительно отвергает сомнения в российской принадлежности ЗАЭС - 19.09.2025
Москва решительно отвергает сомнения в российской принадлежности ЗАЭС
Москва решительно отвергает сомнения в российской принадлежности ЗАЭС - 19.09.2025, ПРАЙМ
Москва решительно отвергает сомнения в российской принадлежности ЗАЭС
Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в пятницу МИД РФ. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T20:10+0300
2025-09-19T20:10+0300
россия
москва
мид рф
магатэ
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8359edb841d30ad6db6be5f02b7debf.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в пятницу МИД РФ. "Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции (МАГАТЭ - ред.) измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву", - сказано в заявлении на сайте министерства.
москва
россия, москва, мид рф, магатэ, в мире
РОССИЯ, МОСКВА, МИД РФ, МАГАТЭ, В мире
20:10 19.09.2025
 
Москва решительно отвергает сомнения в российской принадлежности ЗАЭС

МИД: Москва решительно отвергает сомнения в российской принадлежности ЗАЭС

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в пятницу МИД РФ.
"Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции (МАГАТЭ - ред.) измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Эксперт оценил возможность использования ЕС российских активов
19:43
РОССИЯ, МОСКВА, МИД РФ, МАГАТЭ, В мире
 
 
