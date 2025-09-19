https://1prime.ru/20250919/rossiya-862530819.html

Путин поблагодарил Силуанова за помощь предприятиям авиационной отрасли

2025-09-19T20:13+0300

ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил министра финансов РФ Антона Силуанова за помощь предприятиям, в том числе в сфере авиационной промышленности. Президент в День оружейника прилетел в Пермский край. Глава государства приехал на "Мотовилихинские заводы", где осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники. На выставке генеральный директор "ОДК-Пермские моторы" Александр Грачев рассказал президенту о производстве двигателей для авиации, а также о приобретении оборудования при помощи государственного субсидирования. "Спасибо, что выделили (средства - ред.), потому что в отрасли таких денег, я не помню, такого не было", - сказал Грачев. В свою очередь, Путин повернулся к Силуанову с улыбкой. "Спасибо Вам большое", - сказал российский лидер. При этом Путин пожал министру руку. "Скромно стоит там", - пошутил президент.

