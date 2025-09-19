https://1prime.ru/20250919/rossiya-862532184.html

Росстандарт согласовал программу по устранению нарушений грузовиков Sitrak

Росстандарт согласовал программу по устранению нарушений грузовиков Sitrak - 19.09.2025, ПРАЙМ

Росстандарт согласовал программу по устранению нарушений грузовиков Sitrak

Росстандарт согласовал программу мероприятий по устранению документарных нарушений в отношению грузовиков Sitrak, сообщило ведомство. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T20:58+0300

2025-09-19T20:58+0300

2025-09-19T20:58+0300

бизнес

россия

рф

росстандарт

dongfeng

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862531998_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_79d1b19c4871e58ab9c753bacfb94cc0.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Росстандарт согласовал программу мероприятий по устранению документарных нарушений в отношению грузовиков Sitrak, сообщило ведомство. В конце июля этого года Росстандарт принял решение о запрете импорта и продажи в РФ ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси данных брендов, в связи с нарушением требований по безопасности. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, разработанной в соответствии с ранее выданным предписанием и представленной ООО "Синотрак Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Sitrak, Howo на российском рынке", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет об устранении документарных нарушений, выявленных при проверке грузовых автомобилей Sitrak типа ZZHS. "В связи с этим представление транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в официальные дилерские центры не требуется", - добавили в Росстандарте. Там напомнили, что по результатам проведенных внеплановых выездных проверок официальных представительств изготовителей транспортных средств были выявлены различные нарушения. Вследствие этого было приостановлено действие документов об оценке соответствия, выданных в отношении ряда грузовых автомобилей. Также в настоящее время идет процесс согласования проектов программ мероприятий по устранению несоответствия и с другими производителями грузовиков, в отношении которых были предприняты аналогичные меры.

https://1prime.ru/20250813/gruzovik-860661188.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, росстандарт, dongfeng, в мире