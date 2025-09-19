https://1prime.ru/20250919/rossiya-862532184.html
Росстандарт согласовал программу по устранению нарушений грузовиков Sitrak
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Росстандарт согласовал программу мероприятий по устранению документарных нарушений в отношению грузовиков Sitrak, сообщило ведомство. В конце июля этого года Росстандарт принял решение о запрете импорта и продажи в РФ ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси данных брендов, в связи с нарушением требований по безопасности. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, разработанной в соответствии с ранее выданным предписанием и представленной ООО "Синотрак Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Sitrak, Howo на российском рынке", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет об устранении документарных нарушений, выявленных при проверке грузовых автомобилей Sitrak типа ZZHS. "В связи с этим представление транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в официальные дилерские центры не требуется", - добавили в Росстандарте. Там напомнили, что по результатам проведенных внеплановых выездных проверок официальных представительств изготовителей транспортных средств были выявлены различные нарушения. Вследствие этого было приостановлено действие документов об оценке соответствия, выданных в отношении ряда грузовых автомобилей. Также в настоящее время идет процесс согласования проектов программ мероприятий по устранению несоответствия и с другими производителями грузовиков, в отношении которых были предприняты аналогичные меры.
