Мишустин освободил от должности торгового представителя России в Алжире
2025-09-19T21:04+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ивана Налича от должности торгового представителя РФ в Алжире в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Налича Ивана Сергеевича от должности Торгового представителя Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе. Другим распоряжением он назначил на эту должность Алексея Шатилова.
