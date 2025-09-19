Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ивана Налича от должности торгового представителя РФ в Алжире в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Налича Ивана Сергеевича от должности Торгового представителя Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе. Другим распоряжением он назначил на эту должность Алексея Шатилова.
Новости
россия, алжир, михаил мишустин
РОССИЯ, АЛЖИР, Михаил Мишустин
21:04 19.09.2025
 
Мишустин освободил от должности торгового представителя России в Алжире

Мишустин освободил Налича от должности торгового представителя РФ в Алжире

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ивана Налича от должности торгового представителя РФ в Алжире в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Налича Ивана Сергеевича от должности Торгового представителя Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе.
Другим распоряжением он назначил на эту должность Алексея Шатилова.
Мишустин рассказал об адаптации экономики
Вчера, 10:10
 
РОССИЯ АЛЖИР Михаил Мишустин
 
 
