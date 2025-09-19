Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы - 19.09.2025
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы - 19.09.2025, ПРАЙМ
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы
Правительство постановило определять контрольные цифры приемы в вузы страны с учетом прогноза потребности экономики РФ в кадрах, следует из документа, который... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T21:22+0300
2025-09-19T21:23+0300
россия
общество
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862532994_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03f740cd0838d9c063e08b89493659d2.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Правительство постановило определять контрольные цифры приемы в вузы страны с учетом прогноза потребности экономики РФ в кадрах, следует из документа, который опубликован на официальном интернет портале правовой информации. "Определение общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам высшего образования осуществляется с учетом прогноза потребности экономики Российской Федерации в кадрах в соответствии с методикой определения и установления общего объема контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования", - говорится в документе. Уточняется, что контрольные цифры приема устанавливаются с учетом потребностей работодателей в кадрах с высшим образованием во взаимодействии с государственными службами занятости. Соответствующее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что в рамках приемной кампании 2025 года вузы страны закрыли почти 100% выделенных мест, в университеты поступило 904 тысячи человек.
россия, общество , минобрнауки
РОССИЯ, Общество , Минобрнауки
21:22 19.09.2025 (обновлено: 21:23 19.09.2025)
 
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы

Контрольные цифры прием в вузы будут определять с учетом потребности экономики в кадрах

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота приемной комиссии
Работа приемной комиссии - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Работа приемной комиссии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Правительство постановило определять контрольные цифры приемы в вузы страны с учетом прогноза потребности экономики РФ в кадрах, следует из документа, который опубликован на официальном интернет портале правовой информации.
"Определение общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам высшего образования осуществляется с учетом прогноза потребности экономики Российской Федерации в кадрах в соответствии с методикой определения и установления общего объема контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования", - говорится в документе.
Уточняется, что контрольные цифры приема устанавливаются с учетом потребностей работодателей в кадрах с высшим образованием во взаимодействии с государственными службами занятости.
Соответствующее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что в рамках приемной кампании 2025 года вузы страны закрыли почти 100% выделенных мест, в университеты поступило 904 тысячи человек.
