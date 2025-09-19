https://1prime.ru/20250919/rossiya-862533153.html
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы - 19.09.2025, ПРАЙМ
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы
Правительство постановило определять контрольные цифры приемы в вузы страны с учетом прогноза потребности экономики РФ в кадрах, следует из документа, который... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T21:22+0300
2025-09-19T21:22+0300
2025-09-19T21:23+0300
россия
общество
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862532994_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03f740cd0838d9c063e08b89493659d2.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Правительство постановило определять контрольные цифры приемы в вузы страны с учетом прогноза потребности экономики РФ в кадрах, следует из документа, который опубликован на официальном интернет портале правовой информации. "Определение общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам высшего образования осуществляется с учетом прогноза потребности экономики Российской Федерации в кадрах в соответствии с методикой определения и установления общего объема контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования", - говорится в документе. Уточняется, что контрольные цифры приема устанавливаются с учетом потребностей работодателей в кадрах с высшим образованием во взаимодействии с государственными службами занятости. Соответствующее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что в рамках приемной кампании 2025 года вузы страны закрыли почти 100% выделенных мест, в университеты поступило 904 тысячи человек.
https://1prime.ru/20250919/kirgiziya-862496934.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862532994_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_04bdf191b445ef3e51fb6f46a0a123a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , минобрнауки
РОССИЯ, Общество , Минобрнауки
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы
Контрольные цифры прием в вузы будут определять с учетом потребности экономики в кадрах