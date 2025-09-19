Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд ООН подтвердил подачу иска России на решение ИКАО по MH17 - 19.09.2025
https://1prime.ru/20250919/rossiya-862534178.html
Суд ООН подтвердил подачу иска России на решение ИКАО по MH17
Суд ООН подтвердил подачу иска России на решение ИКАО по MH17 - 19.09.2025, ПРАЙМ
Суд ООН подтвердил подачу иска России на решение ИКАО по MH17
Международный суд ООН подтвердил подачу иска России против Австралии и Нидерландов на решение Совета ИКАО по делу о крушении MH17. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T21:51+0300
2025-09-19T21:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/12/841451223_0:148:3159:1925_1920x0_80_0_0_1c90426aced634a635d332d8b26b47d8.jpg
ГААГА, 19 сен - РИА Новости. Международный суд ООН подтвердил подачу иска России против Австралии и Нидерландов на решение Совета ИКАО по делу о крушении MH17. "Восемнадцатого сентября 2025 года Россия инициировала разбирательство против Австралии и Нидерландов в международном суде ООН. По заявлению России, ее иск представляет собой апелляцию на решение, вынесенное Советом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 30 июня 2025 года по делу, инициированному указанными государствами против России 14 марта 2022 года на основании статьи 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) в части урегулирования споров", - говорится в заявлении, которое распространил суд в пятницу. Ранее МИД РФ сообщал, что Россия обжаловала в международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности РФ к крушению малайзийского "Боинга" рейса MH17. В мае кабмин Нидерландов заявил, что совет ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях родственникам погибших. Нидерланды и Австралия в этой связи обратились к Совету ИКАО с просьбой обязать Россию вступить с ними в переговоры. МИД РФ в ответ подтвердил свою принципиальную позицию о непричастности России к крушению малайзийского "Боинга". В министерстве отметили, что Россия не раз предлагала ИКАО провести независимое расследование авиакатастрофы, однако организация отказалась от этого по политическим мотивам. В Москве подчеркнули, что не станут признавать решение Совета ИКАО, оно нелегитимно и противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Совет ИКАО не является независимым, организация проигнорировала присутствие в районе крушения МН17 украинских ЗРК "Бук", заявил российский МИД. Ранее Россия прекратила свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но заявляла, что остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
21:51 19.09.2025
 
Суд ООН подтвердил подачу иска России на решение ИКАО по MH17

Суд ООН подтвердил подачу иска РФ против Австралии и Нидерландов а решение ИКАО по MH17

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДворец Мира в Гааге
Дворец Мира в Гааге - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Дворец Мира в Гааге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
ГААГА, 19 сен - РИА Новости. Международный суд ООН подтвердил подачу иска России против Австралии и Нидерландов на решение Совета ИКАО по делу о крушении MH17.
"Восемнадцатого сентября 2025 года Россия инициировала разбирательство против Австралии и Нидерландов в международном суде ООН. По заявлению России, ее иск представляет собой апелляцию на решение, вынесенное Советом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 30 июня 2025 года по делу, инициированному указанными государствами против России 14 марта 2022 года на основании статьи 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) в части урегулирования споров", - говорится в заявлении, которое распространил суд в пятницу.
Ранее МИД РФ сообщал, что Россия обжаловала в международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности РФ к крушению малайзийского "Боинга" рейса MH17.
В мае кабмин Нидерландов заявил, что совет ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях родственникам погибших. Нидерланды и Австралия в этой связи обратились к Совету ИКАО с просьбой обязать Россию вступить с ними в переговоры.
МИД РФ в ответ подтвердил свою принципиальную позицию о непричастности России к крушению малайзийского "Боинга". В министерстве отметили, что Россия не раз предлагала ИКАО провести независимое расследование авиакатастрофы, однако организация отказалась от этого по политическим мотивам. В Москве подчеркнули, что не станут признавать решение Совета ИКАО, оно нелегитимно и противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Совет ИКАО не является независимым, организация проигнорировала присутствие в районе крушения МН17 украинских ЗРК "Бук", заявил российский МИД.
Ранее Россия прекратила свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но заявляла, что остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Лавров прокомментировал решение ИКАО по MH17
14 мая, 17:35
Лавров прокомментировал решение ИКАО по MH17
14 мая, 17:35
 
Заголовок открываемого материала