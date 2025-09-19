https://1prime.ru/20250919/rossiya-862534643.html

Глава Нацбанка Белоруссии заявил о важности сотрудничества с Банком России

МИНСК, 19 сен - ПРАЙМ. Председатель правления Национального банка Белоруссии Роман Головченко заявил, что сотрудничество Минска и Москвы в финансовой и банковской областях важно с учетом того, что на эти сферы направлено внешнее давление. "Мы очень интенсивно и тесно общаемся, особенно в последние годы. Очень много вызовов перед нашими странами стоит в финансовой сфере, потому что давление со стороны недружественных стран, как мы видим, фокусируется в большой степени на банковской, финансовой сфере. Поэтому нам надо фактор этот всегда иметь в виду и, естественно, каким-то образом синхронизировать нашу политику", - сказал Головченко по итогам заседание Межбанковского валютного совета центральных банков двух стран, которое прошло в Уфе в пятницу, видеокомментарий опубликован в Telegram-канале Нацбанка Белоруссии. Головченко подчеркнул, что сотрудничество с Банком России важно "не только в контексте какого-то противостояния". "Банковская система должна работать на благо экономики и обеспечивать экономику ресурсами, необходимыми для развития. С учетом такого серьезного интеллектуального потенциала, который в банковской сфере сосредоточен, - очень серьезные профессионалы в области экономики работают, финансов, макропрогнозирования, - важно своевременно обмениваться новыми решениями, новыми подходами и брать друг у друга самое лучшее", - подчеркнул он. Головченко заявил, что с российской стороной налажен открытый обмен лучшими компетенциями, наработками, опытом. "Могу откровенно сказать, нет никаких секретов. Всем, что мы удачно, допустим, внедрили в Республике Беларусь, мы с удовольствием делимся с российскими коллегами. И наоборот - принимаем от них тоже помощь", - сказал он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

