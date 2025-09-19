Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Нацбанка Белоруссии заявил о важности сотрудничества с Банком России - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/rossiya-862534643.html
Глава Нацбанка Белоруссии заявил о важности сотрудничества с Банком России
Глава Нацбанка Белоруссии заявил о важности сотрудничества с Банком России - 19.09.2025, ПРАЙМ
Глава Нацбанка Белоруссии заявил о важности сотрудничества с Банком России
Председатель правления Национального банка Белоруссии Роман Головченко заявил, что сотрудничество Минска и Москвы в финансовой и банковской областях важно с... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T22:15+0300
2025-09-19T22:15+0300
банки
финансы
запад
белоруссия
москва
роман головченко
владимир путин
нацбанк
банк россия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg
МИНСК, 19 сен - ПРАЙМ. Председатель правления Национального банка Белоруссии Роман Головченко заявил, что сотрудничество Минска и Москвы в финансовой и банковской областях важно с учетом того, что на эти сферы направлено внешнее давление. "Мы очень интенсивно и тесно общаемся, особенно в последние годы. Очень много вызовов перед нашими странами стоит в финансовой сфере, потому что давление со стороны недружественных стран, как мы видим, фокусируется в большой степени на банковской, финансовой сфере. Поэтому нам надо фактор этот всегда иметь в виду и, естественно, каким-то образом синхронизировать нашу политику", - сказал Головченко по итогам заседание Межбанковского валютного совета центральных банков двух стран, которое прошло в Уфе в пятницу, видеокомментарий опубликован в Telegram-канале Нацбанка Белоруссии. Головченко подчеркнул, что сотрудничество с Банком России важно "не только в контексте какого-то противостояния". "Банковская система должна работать на благо экономики и обеспечивать экономику ресурсами, необходимыми для развития. С учетом такого серьезного интеллектуального потенциала, который в банковской сфере сосредоточен, - очень серьезные профессионалы в области экономики работают, финансов, макропрогнозирования, - важно своевременно обмениваться новыми решениями, новыми подходами и брать друг у друга самое лучшее", - подчеркнул он. Головченко заявил, что с российской стороной налажен открытый обмен лучшими компетенциями, наработками, опытом. "Могу откровенно сказать, нет никаких секретов. Всем, что мы удачно, допустим, внедрили в Республике Беларусь, мы с удовольствием делимся с российскими коллегами. И наоборот - принимаем от них тоже помощь", - сказал он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250909/belorussiya-862025276.html
запад
белоруссия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_0c4eb686d1c465f5ac6a774e75827056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, запад, белоруссия, москва, роман головченко, владимир путин, нацбанк, банк россия, мировая экономика
Банки, Финансы, ЗАПАД, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Роман Головченко, Владимир Путин, Нацбанк, банк Россия, Мировая экономика
22:15 19.09.2025
 
Глава Нацбанка Белоруссии заявил о важности сотрудничества с Банком России

Головченко заявил о важности сотрудничества с ЦБ РФ на фоне внешнего давления

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Александров
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 19 сен - ПРАЙМ. Председатель правления Национального банка Белоруссии Роман Головченко заявил, что сотрудничество Минска и Москвы в финансовой и банковской областях важно с учетом того, что на эти сферы направлено внешнее давление.
"Мы очень интенсивно и тесно общаемся, особенно в последние годы. Очень много вызовов перед нашими странами стоит в финансовой сфере, потому что давление со стороны недружественных стран, как мы видим, фокусируется в большой степени на банковской, финансовой сфере. Поэтому нам надо фактор этот всегда иметь в виду и, естественно, каким-то образом синхронизировать нашу политику", - сказал Головченко по итогам заседание Межбанковского валютного совета центральных банков двух стран, которое прошло в Уфе в пятницу, видеокомментарий опубликован в Telegram-канале Нацбанка Белоруссии.
Головченко подчеркнул, что сотрудничество с Банком России важно "не только в контексте какого-то противостояния".
"Банковская система должна работать на благо экономики и обеспечивать экономику ресурсами, необходимыми для развития. С учетом такого серьезного интеллектуального потенциала, который в банковской сфере сосредоточен, - очень серьезные профессионалы в области экономики работают, финансов, макропрогнозирования, - важно своевременно обмениваться новыми решениями, новыми подходами и брать друг у друга самое лучшее", - подчеркнул он.
Головченко заявил, что с российской стороной налажен открытый обмен лучшими компетенциями, наработками, опытом.
"Могу откровенно сказать, нет никаких секретов. Всем, что мы удачно, допустим, внедрили в Республике Беларусь, мы с удовольствием делимся с российскими коллегами. И наоборот - принимаем от них тоже помощь", - сказал он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Глава Нацбанка Белоруссии рассказал о планах по внедрению цифровой валюты
9 сентября, 17:08
 
БанкиФинансыЗАПАДБЕЛОРУССИЯМОСКВАРоман ГоловченкоВладимир ПутинНацбанкбанк РоссияМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала