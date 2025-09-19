https://1prime.ru/20250919/rossiya-862534643.html
Глава Нацбанка Белоруссии заявил о важности сотрудничества с Банком России
Глава Нацбанка Белоруссии заявил о важности сотрудничества с Банком России - 19.09.2025, ПРАЙМ
Глава Нацбанка Белоруссии заявил о важности сотрудничества с Банком России
Председатель правления Национального банка Белоруссии Роман Головченко заявил, что сотрудничество Минска и Москвы в финансовой и банковской областях важно с... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T22:15+0300
2025-09-19T22:15+0300
2025-09-19T22:15+0300
банки
финансы
запад
белоруссия
москва
роман головченко
владимир путин
нацбанк
банк россия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg
МИНСК, 19 сен - ПРАЙМ. Председатель правления Национального банка Белоруссии Роман Головченко заявил, что сотрудничество Минска и Москвы в финансовой и банковской областях важно с учетом того, что на эти сферы направлено внешнее давление. "Мы очень интенсивно и тесно общаемся, особенно в последние годы. Очень много вызовов перед нашими странами стоит в финансовой сфере, потому что давление со стороны недружественных стран, как мы видим, фокусируется в большой степени на банковской, финансовой сфере. Поэтому нам надо фактор этот всегда иметь в виду и, естественно, каким-то образом синхронизировать нашу политику", - сказал Головченко по итогам заседание Межбанковского валютного совета центральных банков двух стран, которое прошло в Уфе в пятницу, видеокомментарий опубликован в Telegram-канале Нацбанка Белоруссии. Головченко подчеркнул, что сотрудничество с Банком России важно "не только в контексте какого-то противостояния". "Банковская система должна работать на благо экономики и обеспечивать экономику ресурсами, необходимыми для развития. С учетом такого серьезного интеллектуального потенциала, который в банковской сфере сосредоточен, - очень серьезные профессионалы в области экономики работают, финансов, макропрогнозирования, - важно своевременно обмениваться новыми решениями, новыми подходами и брать друг у друга самое лучшее", - подчеркнул он. Головченко заявил, что с российской стороной налажен открытый обмен лучшими компетенциями, наработками, опытом. "Могу откровенно сказать, нет никаких секретов. Всем, что мы удачно, допустим, внедрили в Республике Беларусь, мы с удовольствием делимся с российскими коллегами. И наоборот - принимаем от них тоже помощь", - сказал он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250909/belorussiya-862025276.html
запад
белоруссия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_0c4eb686d1c465f5ac6a774e75827056.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, запад, белоруссия, москва, роман головченко, владимир путин, нацбанк, банк россия, мировая экономика
Банки, Финансы, ЗАПАД, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Роман Головченко, Владимир Путин, Нацбанк, банк Россия, Мировая экономика
Глава Нацбанка Белоруссии заявил о важности сотрудничества с Банком России
Головченко заявил о важности сотрудничества с ЦБ РФ на фоне внешнего давления
МИНСК, 19 сен - ПРАЙМ. Председатель правления Национального банка Белоруссии Роман Головченко заявил, что сотрудничество Минска и Москвы в финансовой и банковской областях важно с учетом того, что на эти сферы направлено внешнее давление.
"Мы очень интенсивно и тесно общаемся, особенно в последние годы. Очень много вызовов перед нашими странами стоит в финансовой сфере, потому что давление со стороны недружественных стран, как мы видим, фокусируется в большой степени на банковской, финансовой сфере. Поэтому нам надо фактор этот всегда иметь в виду и, естественно, каким-то образом синхронизировать нашу политику", - сказал Головченко
по итогам заседание Межбанковского валютного совета центральных банков двух стран, которое прошло в Уфе
в пятницу, видеокомментарий опубликован в Telegram-канале Нацбанка Белоруссии
.
Головченко подчеркнул, что сотрудничество с Банком России
важно "не только в контексте какого-то противостояния".
"Банковская система должна работать на благо экономики и обеспечивать экономику ресурсами, необходимыми для развития. С учетом такого серьезного интеллектуального потенциала, который в банковской сфере сосредоточен, - очень серьезные профессионалы в области экономики работают, финансов, макропрогнозирования, - важно своевременно обмениваться новыми решениями, новыми подходами и брать друг у друга самое лучшее", - подчеркнул он.
Головченко заявил, что с российской стороной налажен открытый обмен лучшими компетенциями, наработками, опытом.
"Могу откровенно сказать, нет никаких секретов. Всем, что мы удачно, допустим, внедрили в Республике Беларусь, мы с удовольствием делимся с российскими коллегами. И наоборот - принимаем от них тоже помощь", - сказал он.
В РФ
не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад
начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин
сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Глава Нацбанка Белоруссии рассказал о планах по внедрению цифровой валюты