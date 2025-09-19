https://1prime.ru/20250919/rossiya-862534848.html

Суд в Москве приостановил работу "Суши-энд-Пицца"

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве приостановил работу "Суши-энд-Пицца" из-за санитарных нарушений, сообщают суды общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале. "Суд в столице приостановил деятельность кафе "Суши-энд-Пицца" по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Постановлением Бутырского районного суда города Москвы предприятие общественного питания - кафе "Суши-энд-Пицца"... признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток.

бизнес, москва