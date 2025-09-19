https://1prime.ru/20250919/rossiya-862534992.html
МЭР будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам для принятия решения о его масштабировании на всю страну, говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам заседания Совета по классификации при Минэкономразвития. "По итогам совещания министр экономического развития Максим Решетников обозначил дальнейшие шаги: (вести - ред.) мониторинг хода эксперимента по гостевым домам для принятия решения о его масштабировании на всю страну", - говорится в релизе. С 1 сентября в России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов в индивидуальных жилых домах, он продлится до 31 декабря 2027 года. Для того, чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения. Такая функция запущена в системе "Гостеприимство" с 1 сентября. Со следующего года предоставление услуг в гостевых домах, расположенных на территории регионов-участников эксперимента, сведения о которых не включены в реестр, будет запрещено. "На сегодня региональные законы о введении эксперимента приняты в Республике Крым, Ставропольском крае и на федеральной территории "Сириус". До конца сентября ожидаем их принятие еще в пяти субъектах, а до конца года - во всех регионах эксперимента", - сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, которого цитирует пресс-служба. Как указали в Минэкономразвития, за первые две недели из двух регионов, где эксперимент официально стартовал, поступило 245 заявок. Уже включены в реестр 24 гостевых дома. По предварительным данным от регионов, всего в реестр может включиться 15 тысяч гостевых домов с общим фондом в 75 тысяч номеров. Кроме того, еще 30 регионов выразили интерес к проведению такого эксперимента, добавили в министерстве.
