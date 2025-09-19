https://1prime.ru/20250919/rossiya-862534992.html

МЭР будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам

МЭР будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам - 19.09.2025, ПРАЙМ

МЭР будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам

Минэкономразвития РФ будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам для принятия решения о его масштабировании на всю страну, говорится в сообщении... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T22:26+0300

2025-09-19T22:26+0300

2025-09-19T22:26+0300

россия

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_e89518b8eee2ba523dc628ee0e085872.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам для принятия решения о его масштабировании на всю страну, говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам заседания Совета по классификации при Минэкономразвития. "По итогам совещания министр экономического развития Максим Решетников обозначил дальнейшие шаги: (вести - ред.) мониторинг хода эксперимента по гостевым домам для принятия решения о его масштабировании на всю страну", - говорится в релизе. С 1 сентября в России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов в индивидуальных жилых домах, он продлится до 31 декабря 2027 года. Для того, чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения. Такая функция запущена в системе "Гостеприимство" с 1 сентября. Со следующего года предоставление услуг в гостевых домах, расположенных на территории регионов-участников эксперимента, сведения о которых не включены в реестр, будет запрещено. "На сегодня региональные законы о введении эксперимента приняты в Республике Крым, Ставропольском крае и на федеральной территории "Сириус". До конца сентября ожидаем их принятие еще в пяти субъектах, а до конца года - во всех регионах эксперимента", - сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, которого цитирует пресс-служба. Как указали в Минэкономразвития, за первые две недели из двух регионов, где эксперимент официально стартовал, поступило 245 заявок. Уже включены в реестр 24 гостевых дома. По предварительным данным от регионов, всего в реестр может включиться 15 тысяч гостевых домов с общим фондом в 75 тысяч номеров. Кроме того, еще 30 регионов выразили интерес к проведению такого эксперимента, добавили в министерстве.

https://1prime.ru/20250910/turizm-862062788.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, максим решетников