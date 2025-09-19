Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/rossiya-862534992.html
МЭР будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам
МЭР будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам - 19.09.2025, ПРАЙМ
МЭР будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам
Минэкономразвития РФ будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам для принятия решения о его масштабировании на всю страну, говорится в сообщении... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T22:26+0300
2025-09-19T22:26+0300
россия
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_e89518b8eee2ba523dc628ee0e085872.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам для принятия решения о его масштабировании на всю страну, говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам заседания Совета по классификации при Минэкономразвития. "По итогам совещания министр экономического развития Максим Решетников обозначил дальнейшие шаги: (вести - ред.) мониторинг хода эксперимента по гостевым домам для принятия решения о его масштабировании на всю страну", - говорится в релизе. С 1 сентября в России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов в индивидуальных жилых домах, он продлится до 31 декабря 2027 года. Для того, чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения. Такая функция запущена в системе "Гостеприимство" с 1 сентября. Со следующего года предоставление услуг в гостевых домах, расположенных на территории регионов-участников эксперимента, сведения о которых не включены в реестр, будет запрещено. "На сегодня региональные законы о введении эксперимента приняты в Республике Крым, Ставропольском крае и на федеральной территории "Сириус". До конца сентября ожидаем их принятие еще в пяти субъектах, а до конца года - во всех регионах эксперимента", - сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, которого цитирует пресс-служба. Как указали в Минэкономразвития, за первые две недели из двух регионов, где эксперимент официально стартовал, поступило 245 заявок. Уже включены в реестр 24 гостевых дома. По предварительным данным от регионов, всего в реестр может включиться 15 тысяч гостевых домов с общим фондом в 75 тысяч номеров. Кроме того, еще 30 регионов выразили интерес к проведению такого эксперимента, добавили в министерстве.
https://1prime.ru/20250910/turizm-862062788.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_b1b93f95751c6cda136df1a371ecf68f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, максим решетников
РОССИЯ, Максим Решетников
22:26 19.09.2025
 
МЭР будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам

Эксперимент по гостевым домам могут масштабировать на всю страну

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ будет мониторить ход эксперимента по гостевым домам для принятия решения о его масштабировании на всю страну, говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам заседания Совета по классификации при Минэкономразвития.
"По итогам совещания министр экономического развития Максим Решетников обозначил дальнейшие шаги: (вести - ред.) мониторинг хода эксперимента по гостевым домам для принятия решения о его масштабировании на всю страну", - говорится в релизе.
С 1 сентября в России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов в индивидуальных жилых домах, он продлится до 31 декабря 2027 года. Для того, чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения. Такая функция запущена в системе "Гостеприимство" с 1 сентября. Со следующего года предоставление услуг в гостевых домах, расположенных на территории регионов-участников эксперимента, сведения о которых не включены в реестр, будет запрещено.
"На сегодня региональные законы о введении эксперимента приняты в Республике Крым, Ставропольском крае и на федеральной территории "Сириус". До конца сентября ожидаем их принятие еще в пяти субъектах, а до конца года - во всех регионах эксперимента", - сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, которого цитирует пресс-служба.
Как указали в Минэкономразвития, за первые две недели из двух регионов, где эксперимент официально стартовал, поступило 245 заявок. Уже включены в реестр 24 гостевых дома. По предварительным данным от регионов, всего в реестр может включиться 15 тысяч гостевых домов с общим фондом в 75 тысяч номеров.
Кроме того, еще 30 регионов выразили интерес к проведению такого эксперимента, добавили в министерстве.
Самолет Airbus заходит на посадку над Москвой - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Россия готова принять туристов из США, заявили в МЭР
10 сентября, 13:17
 
РОССИЯМаксим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала