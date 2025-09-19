https://1prime.ru/20250919/rossiya-862535873.html

Более четырех тысяч отелей в России не прошли самооценку по новой системе

2025-09-19T22:45+0300

бизнес

туризм

россия

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Более 4 тысяч отелей и гостиниц в России не прошли самооценку по новой системе классификации, они исключены с сайтов агрегаторов, возможность онлайн-бронирования в них пока приостановлена, сообщило министерство экономического развития России. Все коллективные средства размещения в России, в частности отели, гостиницы, базы отдыха, кемпинги до 1 сентября должны были пройти самооценку в новой системе классификации. По истечении установленного для самооценки срока средства размещения в реестре были помечены как приостановившие деятельность. Они не могут осуществлять новые бронирования и рекламироваться на агрегаторах. А с 6 сентября у контролирующих органов появилось право применять к нарушителям административные штрафы от 300 до 450 тысяч рублей. "С 1 сентября средства размещения, не прошедшие самооценку, были исключены с сайтов агрегаторов. Было приостановлено действие классификации 4216 средств размещения, которые не прошли самооценку. Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин сообщил, что бронирования номеров на онлайн-ресурсах этих средств размещения также были приостановлены", - говорится в сообщении министерства. Там также напомнили, что как только средство размещения включится в реестр и получит статус "действует", оно снова появится на агрегаторах и туристы смогут забронировать номер. В Минэкономразвития также сообщили, что на текущий момент в реестре находится почти 25,5 тысячи классифицированных средств размещения. Из них почти 15 тысяч ранее получали свидетельства о классификации и были в предыдущем перечне гостиниц, а порядка 10 тысяч - новые. Заявки на включение в реестр продолжают поступать. "Региональным властям поручено продолжить работу по оказанию содействия и стимулированию средств размещения к включению в реестр, направив усилия на разъяснение сохраняющейся возможности пройти данную процедуру", - заключили в министерстве.

