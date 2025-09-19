https://1prime.ru/20250919/rossiya-862535873.html
Более четырех тысяч отелей в России не прошли самооценку по новой системе
Более четырех тысяч отелей в России не прошли самооценку по новой системе - 19.09.2025, ПРАЙМ
Более четырех тысяч отелей в России не прошли самооценку по новой системе
Более 4 тысяч отелей и гостиниц в России не прошли самооценку по новой системе классификации, они исключены с сайтов агрегаторов, возможность... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T22:45+0300
2025-09-19T22:45+0300
2025-09-19T22:45+0300
бизнес
туризм
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861951398_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_b208624e64218f8a062b6a4e3b0beaf2.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Более 4 тысяч отелей и гостиниц в России не прошли самооценку по новой системе классификации, они исключены с сайтов агрегаторов, возможность онлайн-бронирования в них пока приостановлена, сообщило министерство экономического развития России. Все коллективные средства размещения в России, в частности отели, гостиницы, базы отдыха, кемпинги до 1 сентября должны были пройти самооценку в новой системе классификации. По истечении установленного для самооценки срока средства размещения в реестре были помечены как приостановившие деятельность. Они не могут осуществлять новые бронирования и рекламироваться на агрегаторах. А с 6 сентября у контролирующих органов появилось право применять к нарушителям административные штрафы от 300 до 450 тысяч рублей. "С 1 сентября средства размещения, не прошедшие самооценку, были исключены с сайтов агрегаторов. Было приостановлено действие классификации 4216 средств размещения, которые не прошли самооценку. Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин сообщил, что бронирования номеров на онлайн-ресурсах этих средств размещения также были приостановлены", - говорится в сообщении министерства. Там также напомнили, что как только средство размещения включится в реестр и получит статус "действует", оно снова появится на агрегаторах и туристы смогут забронировать номер. В Минэкономразвития также сообщили, что на текущий момент в реестре находится почти 25,5 тысячи классифицированных средств размещения. Из них почти 15 тысяч ранее получали свидетельства о классификации и были в предыдущем перечне гостиниц, а порядка 10 тысяч - новые. Заявки на включение в реестр продолжают поступать. "Региональным властям поручено продолжить работу по оказанию содействия и стимулированию средств размещения к включению в реестр, направив усилия на разъяснение сохраняющейся возможности пройти данную процедуру", - заключили в министерстве.
https://1prime.ru/20250919/sud--862491162.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861951398_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1af67f4e6c431e637094699a8ff3eee7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия
Более четырех тысяч отелей в России не прошли самооценку по новой системе
Более 4 тыс отелей и гостиниц не прошли самооценку по новой системе классификации
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Более 4 тысяч отелей и гостиниц в России не прошли самооценку по новой системе классификации, они исключены с сайтов агрегаторов, возможность онлайн-бронирования в них пока приостановлена, сообщило министерство экономического развития России.
Все коллективные средства размещения в России, в частности отели, гостиницы, базы отдыха, кемпинги до 1 сентября должны были пройти самооценку в новой системе классификации. По истечении установленного для самооценки срока средства размещения в реестре были помечены как приостановившие деятельность. Они не могут осуществлять новые бронирования и рекламироваться на агрегаторах. А с 6 сентября у контролирующих органов появилось право применять к нарушителям административные штрафы от 300 до 450 тысяч рублей.
"С 1 сентября средства размещения, не прошедшие самооценку, были исключены с сайтов агрегаторов. Было приостановлено действие классификации 4216 средств размещения, которые не прошли самооценку. Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин сообщил, что бронирования номеров на онлайн-ресурсах этих средств размещения также были приостановлены", - говорится в сообщении министерства.
Там также напомнили, что как только средство размещения включится в реестр и получит статус "действует", оно снова появится на агрегаторах и туристы смогут забронировать номер.
В Минэкономразвития также сообщили, что на текущий момент в реестре находится почти 25,5 тысячи классифицированных средств размещения. Из них почти 15 тысяч ранее получали свидетельства о классификации и были в предыдущем перечне гостиниц, а порядка 10 тысяч - новые. Заявки на включение в реестр продолжают поступать.
"Региональным властям поручено продолжить работу по оказанию содействия и стимулированию средств размещения к включению в реестр, направив усилия на разъяснение сохраняющейся возможности пройти данную процедуру", - заключили в министерстве.
В Приморье расторгли соглашение строительства отеля за 2,6 миллиарда рублей