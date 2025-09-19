Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов пятницы - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/rubl-862499121.html
Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов пятницы
Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов пятницы - 19.09.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов пятницы
Курс рубля к юаню преимущественно снижается в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T12:07+0300
2025-09-19T12:07+0300
экономика
рынок
алексей антонов
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624560_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_ea3928cb83b2b6cce01e9b5bf21d5bd3.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню преимущественно снижается в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.55 мск увеличивается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,73 рубля. На старте торгов он демонстрировал рост на 1 копейку, после на время переходил к снижению. "Отскок" пары "юань-рубль" демонстрирует признаки затухания", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В рамках сегодняшней сессии ожидаем, что китайская валюта удержит позиции в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей. При этом в ходе торгов рубль может отыграть часть потерь", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. "Продажи в национальной валюте будет сдерживать приближение налогового периода, пик которого приходится на 29 сентября, что на следующей неделе может привести к росту предложения иностранной валюты", - добавляет он. Однако ближе к концу осени постепенный рост спроса на валюту со стороны импортеров может привести к смещению к верхней границе означенного диапазона, заключает аналитик.
https://1prime.ru/20250918/rubl-862446887.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624560_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_11c650a380453cb3d18ae24d0fd5345a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, алексей антонов, богдан зварич, псб
Экономика, Рынок, Алексей Антонов, Богдан Зварич, ПСБ
12:07 19.09.2025
 
Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов пятницы

Курс юаня на Мосбирже растет до 11,73 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Юань, рубль и доллар. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню преимущественно снижается в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.55 мск увеличивается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,73 рубля.
На старте торгов он демонстрировал рост на 1 копейку, после на время переходил к снижению.
"Отскок" пары "юань-рубль" демонстрирует признаки затухания", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"В рамках сегодняшней сессии ожидаем, что китайская валюта удержит позиции в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей. При этом в ходе торгов рубль может отыграть часть потерь", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
"Продажи в национальной валюте будет сдерживать приближение налогового периода, пик которого приходится на 29 сентября, что на следующей неделе может привести к росту предложения иностранной валюты", - добавляет он.
Однако ближе к концу осени постепенный рост спроса на валюту со стороны импортеров может привести к смещению к верхней границе означенного диапазона, заключает аналитик.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
В Центробанке развеяли мифы о цифровом рубле
Вчера, 15:31
 
ЭкономикаРынокАлексей АнтоновБогдан ЗваричПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала