https://1prime.ru/20250919/rubl-862499121.html

Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов пятницы

Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов пятницы - 19.09.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов пятницы

Курс рубля к юаню преимущественно снижается в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T12:07+0300

2025-09-19T12:07+0300

2025-09-19T12:07+0300

экономика

рынок

алексей антонов

богдан зварич

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624560_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_ea3928cb83b2b6cce01e9b5bf21d5bd3.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню преимущественно снижается в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.55 мск увеличивается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,73 рубля. На старте торгов он демонстрировал рост на 1 копейку, после на время переходил к снижению. "Отскок" пары "юань-рубль" демонстрирует признаки затухания", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В рамках сегодняшней сессии ожидаем, что китайская валюта удержит позиции в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей. При этом в ходе торгов рубль может отыграть часть потерь", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. "Продажи в национальной валюте будет сдерживать приближение налогового периода, пик которого приходится на 29 сентября, что на следующей неделе может привести к росту предложения иностранной валюты", - добавляет он. Однако ближе к концу осени постепенный рост спроса на валюту со стороны импортеров может привести к смещению к верхней границе означенного диапазона, заключает аналитик.

https://1prime.ru/20250918/rubl-862446887.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, алексей антонов, богдан зварич, псб