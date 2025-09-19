https://1prime.ru/20250919/rubl-862499121.html
Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов пятницы
2025-09-19T12:07+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню преимущественно снижается в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.55 мск увеличивается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,73 рубля. На старте торгов он демонстрировал рост на 1 копейку, после на время переходил к снижению. "Отскок" пары "юань-рубль" демонстрирует признаки затухания", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В рамках сегодняшней сессии ожидаем, что китайская валюта удержит позиции в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей. При этом в ходе торгов рубль может отыграть часть потерь", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. "Продажи в национальной валюте будет сдерживать приближение налогового периода, пик которого приходится на 29 сентября, что на следующей неделе может привести к росту предложения иностранной валюты", - добавляет он. Однако ближе к концу осени постепенный рост спроса на валюту со стороны импортеров может привести к смещению к верхней границе означенного диапазона, заключает аналитик.
Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов пятницы
