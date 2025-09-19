Российский рынок акций символически снижается

https://1prime.ru/20250919/rynok--862488960.html

Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. | 19.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускается на 0,05% относительно предыдущего закрытия, до 2 792,07 пункта. В лидерах снижения стоимости - акции "М.Видео" (−2,71%), "Вуш Холдинга" (−1,25%), ВТБ (−0,84%), ТМК (−0,75%), "Генетико" (−0,75%). В лидерах роста котировок - акции "Совкомфлота" (+1,03%), "Русала" (+0,95%), "Сургутнефтегаза" (+0,88%), "Россетей Центра и Приволжья" (+0,85%), "Соллерса" (+0,69%). "На старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что будет способствовать инерционному продолжению снижения рынка", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Идет движение к сильной поддержке 2720 пунктов, добавляет Алексей Антонов из компании “Алор брокер”. "Однако фактор фиксации прибыли по коротким позициям в преддверии выходных во второй половине дня может привести к коррекционному восстановлению индекса Мосбиржи и тестированию снизу уровня 2800 пунктов", - заключает Зварич.

