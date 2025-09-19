Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-19T15:11+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций спокойно отреагировал на 19-й пакет санкций ЕС, замедлив снижение с появлением его подробностей, следует из данных торгов. К 14.58 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,48%. До обращения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она рассказала о подробностях нового пакета санкций, он снижался на 1,14%. Глава Еврокомиссии ранее в пятницу заявила, что ЕС вводит санкции против еще 118 судов, которые подозревает в транспортировке российской нефти. Среди прочего она также заявила, что Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.
15:11 19.09.2025
 
Российский рынок акций спокойно отреагировал на подробности новых санкций

Индекс Мосбиржи замедлил снижение на фоне выхода подробностей 19-го пакета санкций ЕС

Стоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций спокойно отреагировал на 19-й пакет санкций ЕС, замедлив снижение с появлением его подробностей, следует из данных торгов.
К 14.58 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,48%. До обращения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она рассказала о подробностях нового пакета санкций, он снижался на 1,14%.
Глава Еврокомиссии ранее в пятницу заявила, что ЕС вводит санкции против еще 118 судов, которые подозревает в транспортировке российской нефти. Среди прочего она также заявила, что Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.
 
