https://1prime.ru/20250919/rynok--862511586.html
Российский рынок акций спокойно отреагировал на подробности новых санкций
Российский рынок акций спокойно отреагировал на подробности новых санкций - 19.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций спокойно отреагировал на подробности новых санкций
Российский рынок акций спокойно отреагировал на 19-й пакет санкций ЕС, замедлив снижение с появлением его подробностей, следует из данных торгов. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:11+0300
2025-09-19T15:11+0300
2025-09-19T15:11+0300
экономика
рынок
торги
акции
урсула фон дер ляйен
ес
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций спокойно отреагировал на 19-й пакет санкций ЕС, замедлив снижение с появлением его подробностей, следует из данных торгов. К 14.58 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,48%. До обращения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она рассказала о подробностях нового пакета санкций, он снижался на 1,14%. Глава Еврокомиссии ранее в пятницу заявила, что ЕС вводит санкции против еще 118 судов, которые подозревает в транспортировке российской нефти. Среди прочего она также заявила, что Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5bb48bc61b89fb23743b45d9bef6d2ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, акции, урсула фон дер ляйен, ес, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Мосбиржа
Российский рынок акций спокойно отреагировал на подробности новых санкций
Индекс Мосбиржи замедлил снижение на фоне выхода подробностей 19-го пакета санкций ЕС