Российский рынок акций снижается на ряде факторов

19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение днем в пятницу на ряде факторов, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.16 мск снижался на 0,86%, до 2 769,47 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,39%, до 67,18 доллара за баррель. Рынок сегодня продолжает коррекцию, негатив последних дней связан в том числе с негативными комментариями в области геополитики, комментирует Дмитрий Скрябин из УК "Альфа капитал". "В пятницу, 19 сентября, торги на российском рынке акций проходят преимущественно на отрицательной территории. К середине дня движение вниз ускорилось после появления информации, что Европейская комиссия согласовала 19-й пакет санкций против России", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". Свой вклад в снижение индексов вносят акции ВТБ, которые теряют стоимость после объявления цены размещения акций в рамках дополнительной эмиссии, добавил эксперт. "Минфин России при подготовке проекта бюджета на 2026 год закладывает ключевую ставку на уровне 12-13%, ориентируясь на базовый сценарий Банка России. Однако Банк России не считает дальнейшее снижение ключевой ставки безальтернативным вариантом, подчеркивая, что инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, что требует осторожности в смягчении денежно-кредитной политики", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции Московского кредитного банка (+2,77%), "Сургутнефтегаза" (+0,75%), расписки Ozon (+0,7%), акции "Норникеля" (+0,67%), "Русала" (+0,61%). "Банк ВТБ (-2,34%) привлек 84,7 миллиарда рублей в рамках дополнительной эмиссии акций. Цена размещения составила 67 рублей за акцию, что представляет собой дисконт 6,7% к цене закрытия торгов в четверг. Значительный интерес к размещению проявили как институциональные (59%), так и розничные (41%) инвесторы", - отметил Ефанов. Это событие способствует увеличению нормативов достаточности капитала банка, росту ликвидности акций и может увеличить их вес в биржевых индексах, добавил он. В лидерах снижения акции "М.видео" (-4,15%), "Фармсинтеза" (-2,81%), "Вуш Холдинга" (-2,59%), ОГК-2 (-2,41%), "Мечела" (-2,39%). ПРОГНОЗЫ В зависимости от новостей закрытие дневной сессии может произойти на текущем уровне, плюс-минус 0,5%, считает Калачев. Дальнейшая динамика будет определяться, помимо геополитики, подробностями проекта бюджета на 2026-2028 годы, которые должны появиться до конца сентября, что может повлиять на ожидания рынка в отношении скорости снижения ставки ЦБ, рассказал Скрябин.

