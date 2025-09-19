Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин ожидает нарастающий дефицит алмазов в мире - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/rynok--862517752.html
Минфин ожидает нарастающий дефицит алмазов в мире
Минфин ожидает нарастающий дефицит алмазов в мире - 19.09.2025, ПРАЙМ
Минфин ожидает нарастающий дефицит алмазов в мире
Мировой алмазный рынок может столкнуться с существенным нарастающим дефицитом в 2030-х годах, такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T16:19+0300
2025-09-19T16:19+0300
экономика
рф
алексей моисеев
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862442435_0:0:2293:1290_1920x0_80_0_0_4306a7fd204e64ccd1db7e95720cfed2.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Мировой алмазный рынок может столкнуться с существенным нарастающим дефицитом в 2030-х годах, такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Лет через 5 или уж точно к 2032 году объем алмазов на мировом рынке упадет в 3 или 4 раза. И поскольку период между инвестициями и выходом очень длинный, только, может быть, к концу 2030-х - началу 2040-х годов производство сможет возобновиться. Поэтому мы скоро войдем с вами в ситуацию нарастающего жесточайшего дефицита на этом рынке", - сказал он в интервью RT. По словам Моисеева, это связано с длительным инвестиционным циклом в отрасли. "От момента разведки алмазного месторождения до выхода на нормальное производство уходит плюс-минус 10 лет. То есть сейчас надо вложить миллиарды, чтобы через 10 лет начать продавать. Нужно очень четко понимать, что будет. Но сегодня по большому счету никто в мире нигде не инвестирует в новые объекты. Разведанных алмазов очень много, но они все лежат в земле, и почти ничего с ними не происходит", - уточнил он. Замминистра отметил, что глобальный рынок алмазов сейчас находится в структурном и экономическом кризисе - есть определенное перепроизводство и спад спроса на кристаллы.
https://1prime.ru/20250919/minfin--862514917.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862442435_0:0:2293:1720_1920x0_80_0_0_26bd91fe8b3ca11d82aba380bb42e731.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, алексей моисеев, rt
Экономика, РФ, Алексей Моисеев, RT
16:19 19.09.2025
 
Минфин ожидает нарастающий дефицит алмазов в мире

Минфин допустил дефицит алмазов на мировом рынке в 2030-х годах

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Мировой алмазный рынок может столкнуться с существенным нарастающим дефицитом в 2030-х годах, такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Лет через 5 или уж точно к 2032 году объем алмазов на мировом рынке упадет в 3 или 4 раза. И поскольку период между инвестициями и выходом очень длинный, только, может быть, к концу 2030-х - началу 2040-х годов производство сможет возобновиться. Поэтому мы скоро войдем с вами в ситуацию нарастающего жесточайшего дефицита на этом рынке", - сказал он в интервью RT.
По словам Моисеева, это связано с длительным инвестиционным циклом в отрасли.
"От момента разведки алмазного месторождения до выхода на нормальное производство уходит плюс-минус 10 лет. То есть сейчас надо вложить миллиарды, чтобы через 10 лет начать продавать. Нужно очень четко понимать, что будет. Но сегодня по большому счету никто в мире нигде не инвестирует в новые объекты. Разведанных алмазов очень много, но они все лежат в земле, и почти ничего с ними не происходит", - уточнил он.
Замминистра отметил, что глобальный рынок алмазов сейчас находится в структурном и экономическом кризисе - есть определенное перепроизводство и спад спроса на кристаллы.
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки
15:53
 
ЭкономикаРФАлексей МоисеевRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала