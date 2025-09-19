https://1prime.ru/20250919/samolet-862537499.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 19.09.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

