В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 19.09.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 19.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
