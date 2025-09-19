Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕК объявит содержание предложения по 19-му пакету санкций - 19.09.2025
Глава ЕК объявит содержание предложения по 19-му пакету санкций
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евродипломатии Кая Каллас объявят в пятницу днем содержание предложения по 19-му пакету санкций заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. "Президент Европейской комиссии и глава европейской дипломатии Кая Каллас позже в эту пятницу во второй половине дня объявят подробности предложения по 19-му пакету санкций против России. Точное время будет объявлено позже", - сказала она.
13:26 19.09.2025
 
Глава ЕК объявит содержание предложения по 19-му пакету санкций

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евродипломатии Кая Каллас объявят в пятницу днем содержание предложения по 19-му пакету санкций заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Президент Европейской комиссии и глава европейской дипломатии Кая Каллас позже в эту пятницу во второй половине дня объявят подробности предложения по 19-му пакету санкций против России. Точное время будет объявлено позже", - сказала она.
Заголовок открываемого материала