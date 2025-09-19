https://1prime.ru/20250919/sanktsii-862505627.html
Глава ЕК объявит содержание предложения по 19-му пакету санкций
Глава ЕК объявит содержание предложения по 19-му пакету санкций - 19.09.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК объявит содержание предложения по 19-му пакету санкций
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евродипломатии Кая Каллас объявят в пятницу днем содержание предложения по 19-му пакету санкций заявила на... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T13:26+0300
2025-09-19T13:26+0300
2025-09-19T13:26+0300
экономика
мировая экономика
брюссель
кая каллас
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евродипломатии Кая Каллас объявят в пятницу днем содержание предложения по 19-му пакету санкций заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. "Президент Европейской комиссии и глава европейской дипломатии Кая Каллас позже в эту пятницу во второй половине дня объявят подробности предложения по 19-му пакету санкций против России. Точное время будет объявлено позже", - сказала она.
https://1prime.ru/20250919/ek--862504833.html
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_e67ba202bc50f03d969ee6deae83d515.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, брюссель, кая каллас, урсула фон дер ляйен
Экономика, Мировая экономика, Брюссель, Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК объявит содержание предложения по 19-му пакету санкций
Фон дер Ляйен объявит содержание предложения по 19-му пакету санкций в пятницу днем