Журналист раскритиковал фон дер Ляйен за новое решение против Москвы
Журналист раскритиковал фон дер Ляйен за новое решение против Москвы - 19.09.2025, ПРАЙМ
Журналист раскритиковал фон дер Ляйен за новое решение против Москвы
Эффективность нового пакета санкций против России под вопросом, написал журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X после заявления главы... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T22:56+0300
2025-09-19T22:56+0300
2025-09-19T23:04+0300
в мире
россия
москва
урсула фон дер ляйен
владимир путин
ес
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Эффективность нового пакета санкций против России под вопросом, написал журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен."ЕС предлагает введение нового, девятнадцатого пакета санкций против России. Что ж, должно быть он настолько же эффективно поможет остановить Россию, как и предыдущие восемнадцать, да?" — c иронией отметил он.Новый пакет предполагает запрет на импорт СПГ с 2027 года, расширение санкционного списка компаний и судов, ограничения в отношении платежной системы "Мир", ряда банков и криптовалютных платформ.Москва неоднократно заявляла, что санкции не изменят ее курса. Владимир Путин подчеркивал, что такие меры бьют по мировой экономике, тогда как западные страны отказываются признавать провал своей политики.
москва
Новости
ru-RU
Журналист раскритиковал фон дер Ляйен за новое решение против Москвы
Боуз: 19-й пакет ограничений ЕС будет столь же неэффективным, как и предыдущие