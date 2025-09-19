https://1prime.ru/20250919/sanktsii-862536561.html

Журналист раскритиковал фон дер Ляйен за новое решение против Москвы

Журналист раскритиковал фон дер Ляйен за новое решение против Москвы - 19.09.2025, ПРАЙМ

Журналист раскритиковал фон дер Ляйен за новое решение против Москвы

Эффективность нового пакета санкций против России под вопросом, написал журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X после заявления главы... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T22:56+0300

2025-09-19T22:56+0300

2025-09-19T23:04+0300

в мире

россия

москва

урсула фон дер ляйен

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83810/78/838107809_0:17:3610:2048_1920x0_80_0_0_248385f8f1a2fec42e08ccc0005b383c.jpg

МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Эффективность нового пакета санкций против России под вопросом, написал журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен."ЕС предлагает введение нового, девятнадцатого пакета санкций против России. Что ж, должно быть он настолько же эффективно поможет остановить Россию, как и предыдущие восемнадцать, да?" — c иронией отметил он.Новый пакет предполагает запрет на импорт СПГ с 2027 года, расширение санкционного списка компаний и судов, ограничения в отношении платежной системы "Мир", ряда банков и криптовалютных платформ.Москва неоднократно заявляла, что санкции не изменят ее курса. Владимир Путин подчеркивал, что такие меры бьют по мировой экономике, тогда как западные страны отказываются признавать провал своей политики.

https://1prime.ru/20250919/zapad-862536390.html

https://1prime.ru/20250919/bezhentsy-862535739.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, россия, москва, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес