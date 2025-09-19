https://1prime.ru/20250919/shadaev-862483612.html
Минцифры пообещало еженедельно обновлять "белые списки" интернет-ресурсов
Минцифры пообещало еженедельно обновлять "белые списки" интернет-ресурсов - 19.09.2025, ПРАЙМ
Минцифры пообещало еженедельно обновлять "белые списки" интернет-ресурсов
Перечень ресурсов, которые доступны в РФ в условиях ограничения мобильного интернета, будет обновляться еженедельно, заявил журналистам глава Минцифры Максут... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T08:48+0300
2025-09-19T08:48+0300
2025-09-19T08:48+0300
технологии
россия
рф
максут шадаев
госдума
совет федерации
мчс
КАЗАНЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Перечень ресурсов, которые доступны в РФ в условиях ограничения мобильного интернета, будет обновляться еженедельно, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week. "Белые списки" будут дальше еженедельно актуализироваться", - сказал Шадаев. Министр уточнил, что перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. На прошлой неделе Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи. Позже министерство сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки. "Белый список" будет расширяться в несколько этапов, в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.
рф
