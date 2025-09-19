Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.09.2025
Минцифры пообещало еженедельно обновлять "белые списки" интернет-ресурсов
КАЗАНЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Перечень ресурсов, которые доступны в РФ в условиях ограничения мобильного интернета, будет обновляться еженедельно, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week. "Белые списки" будут дальше еженедельно актуализироваться", - сказал Шадаев. Министр уточнил, что перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. На прошлой неделе Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи. Позже министерство сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки. "Белый список" будет расширяться в несколько этапов, в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.
технологии, россия, рф, максут шадаев, госдума, совет федерации, мчс
Технологии, РОССИЯ, РФ, Максут Шадаев, Госдума, Совет Федерации, МЧС
08:48 19.09.2025
 
Минцифры пообещало еженедельно обновлять "белые списки" интернет-ресурсов

Список интернет-ресурсов, доступных при ограничениях, будет обновляться еженедельно

КАЗАНЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Перечень ресурсов, которые доступны в РФ в условиях ограничения мобильного интернета, будет обновляться еженедельно, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week.
"Белые списки" будут дальше еженедельно актуализироваться", - сказал Шадаев.
Министр уточнил, что перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России.
Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. На прошлой неделе Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.
Позже министерство сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки. "Белый список" будет расширяться в несколько этапов, в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.
В Минцифры сообщили, какие ресурсы войдут в "белый список" на втором этапе
9 сентября, 23:59
Заголовок открываемого материала