Силуанов рассказал о ключевой ставке в бюджете на 2026 год
Силуанов рассказал о ключевой ставке в бюджете на 2026 год
Силуанов рассказал о ключевой ставке в бюджете на 2026 год - 19.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о ключевой ставке в бюджете на 2026 год
Минфин РФ закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12-13%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 19.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12-13%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12–13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12–13%", - сказал Силуанов в интервью газете "Известия".
финансы, россия, рф, антон силуанов, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Банк России
08:40 19.09.2025
 
Силуанов рассказал о ключевой ставке в бюджете на 2026 год

Минфин заложит ключевую ставку на уровне 12-13% в бюджет на 2026 год

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12-13%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12–13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12–13%", - сказал Силуанов в интервью газете "Известия".
В ЦБ заявили, что дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено
Экономика Финансы РОССИЯ РФ Антон Силуанов Банк России
 
 
