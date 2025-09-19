https://1prime.ru/20250919/siluanov-862483307.html

Силуанов рассказал о ключевой ставке в бюджете на 2026 год

19.09.2025 Минфин РФ закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12-13%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12-13%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12–13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12–13%", - сказал Силуанов в интервью газете "Известия".

