Силуанов рассказал о ключевой ставке в бюджете на 2026 год
Силуанов рассказал о ключевой ставке в бюджете на 2026 год
2025-09-19T08:40+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12-13%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12–13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12–13%", - сказал Силуанов в интервью газете "Известия".
