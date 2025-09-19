https://1prime.ru/20250919/sk--862504306.html
СК завершил расследование дела о хищении имущества Минобороны
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Завершено расследование уголовного дела о хищении имущественных комплексов Минобороны РФ в Москве и Московской области, которые оцениваются на сумму свыше 1 миллиарда рублей и достались фигурантам в ходе процедур банкротства двух предприятий, сообщили в СК России. "Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении арбитражных управляющих "Главное управление обустройства войск" Алексея Асташкина и Максима Соловьева, бывших сотрудников управления проблемных активов акционерного общества "ГУОВ" Светланы Буниной и Николая Грачева, генерального директора ООО "Московская торговая компания" Алексея Тингаева, а также индивидуальных предпринимателей Сергея Овчинникова и Евгения Потапова. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации (отмывании) имущества, приобретенных в результате совершения преступления (часть 4 статьи 159, пункты "а", "б" часть 4 статьи 174.1 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Установлено, что в 2016-2020 годы Асташкин, Овчинников, Бунина, Соловьев и Тингаев при реализации процедуры банкротства ОАО "Возрождение" похитили имущественные комплексы в Московской области общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей. В 2019-2021 годы Асташкин, Овчинников, Бунина, Соловьев и Тингаев, Грачева и Потапова при реализации процедуры банкротства ОАО "Строительное управление Московского региона" похитили имущественные комплексы, расположенные в Москве и Балашихе, общей стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей. Отмечается, что путем организации фиктивных сделок о приобретении объектов недвижимости похищенное имущество было легализовано. В результате Минобороны причинен ущерб в особо крупном размере. В ведомстве уточнили, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по уголовному делу арестовано имущество общей стоимостью более 1,6 миллиарда рублей. "По ходатайству следствия суд избрал Асташкину, Грачеву, Потапову, Буниной и Соловьеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Тингаев и Овчинников объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрошены свидетели, проведены очные ставки, изъяты и осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны доказательства, которые полностью подтверждают причастность обвиняемых к указанным преступлениям", - добавили в СК.
