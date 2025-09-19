https://1prime.ru/20250919/smi-862496369.html
Разведка НАТО не знает причину инцидента с дронами в Польше, пишет CNN
Разведка НАТО не знает причину инцидента с дронами в Польше, пишет CNN
2025-09-19T11:44+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Разведка НАТО и западных стран не знает причину инцидента с дронами в Польше на прошлой неделе и не может определить ее, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных сотрудников западной разведки, добавляя, что данных недостаточно и на Западе склоняются к тому, что инцидент был непреднамеренным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Запад не заинтересован в реальной картине инцидента с дронами в Польше. "Сотрудники американской и западной разведки не смогли определить, было ли проникновение (дронов - ред.) случайным или намеренным усилием..., разведданные, собранные о самих дронах (траектории их полета и технических характеристиках), смешаны и трудны для интерпретации", - говорится в сообщении телеканала. Сотрудники разведки, а также дипломатические источники указали, что среди стран НАТО нет общего мнения по этому вопросу. При этом, в разведке западных стран отмечают, что склоняются к тому, что инцидент был непреднамеренным. Кроме того, на фоне неопределенности относительно причин инцидента в НАТО не знают, как на него реагировать, добавляет телеканал. "У нас просто нет достаточных разведданных так или иначе", - указал один из американских источников. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким консультациям. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
