СМИ: США расширят санкции против танкеров якобы "теневого флота" России - 19.09.2025
https://1prime.ru/20250919/smi-862502836.html
СМИ: США расширят санкции против танкеров якобы "теневого флота" России
2025-09-19T12:55+0300
2025-09-19T12:55+0300
экономика
газ
сша
рф
дональд трамп
линдси грэм
financial times
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Группа американских сенаторов готовится в пятницу внести законопроект, расширяющий санкции против танкеров якобы "теневого флота", используемых, по их мнению, для экспорта российских энергоресурсов, он может включать меры против российских проектов в области СПГ и военно-промышленного комплекса, пишет газета Financial Times. "Новый законопроект, который будет внесён в пятницу, существенно расширит санкции США в отношении "теневого флота", - сообщает газета. По данным газеты, авторы инициативы - глава комитета по международным делам сената Джим Риш и его заместитель Джин Шахин. К законопроекту присоединились и другие сенаторы, включая союзников президента Дональда Трампа Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Тома Коттона. Как отмечает Financial Times, документ также предусматривает ограничительные меры в отношении проектов по производству сжиженного газа в России и расширяет санкции против оборонного сектора. Газета уточняет, что лидер республиканцев в сенате Джон Тун намерен дождаться одобрения Белого дома, прежде чем вынести инициативу на голосование.
газ, сша, рф, дональд трамп, линдси грэм, financial times
Экономика, Газ, США, РФ, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Financial Times
12:55 19.09.2025
 
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Группа американских сенаторов готовится в пятницу внести законопроект, расширяющий санкции против танкеров якобы "теневого флота", используемых, по их мнению, для экспорта российских энергоресурсов, он может включать меры против российских проектов в области СПГ и военно-промышленного комплекса, пишет газета Financial Times.
"Новый законопроект, который будет внесён в пятницу, существенно расширит санкции США в отношении "теневого флота", - сообщает газета.
По данным газеты, авторы инициативы - глава комитета по международным делам сената Джим Риш и его заместитель Джин Шахин. К законопроекту присоединились и другие сенаторы, включая союзников президента Дональда Трампа Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Тома Коттона.
Как отмечает Financial Times, документ также предусматривает ограничительные меры в отношении проектов по производству сжиженного газа в России и расширяет санкции против оборонного сектора.
Газета уточняет, что лидер республиканцев в сенате Джон Тун намерен дождаться одобрения Белого дома, прежде чем вынести инициативу на голосование.
Экономика Газ США РФ Дональд Трамп Линдси Грэм Financial Times
 
 
