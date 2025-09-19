Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали о планах Киева по ужесточению мобилизации - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250919/smi-862507297.html
СМИ узнали о планах Киева по ужесточению мобилизации
СМИ узнали о планах Киева по ужесточению мобилизации - 19.09.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах Киева по ужесточению мобилизации
Власти Украины при ухудшении ситуации на фронте обсуждают сценарии снижения мобилизационного возраста до 18 лет и ужесточения предоставления брони... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T13:59+0300
2025-09-19T13:59+0300
политика
общество
украина
донбасс
сша
владимир зеленский
джейк салливан
денис шмыгаль
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Власти Украины при ухудшении ситуации на фронте обсуждают сценарии снижения мобилизационного возраста до 18 лет и ужесточения предоставления брони военнообязанных на критически важных предприятиях, чтобы создать резерв в сотни тысяч мужчин для отправки их на фронт, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на депутатов Рады. По данным издания, на днях Владимир Зеленский провел совещание со свой фракцией - депутатами партии "Слуга народа", где обсуждались перспективы мира и войны". Сразу после завершения встречи спикер партии Юлия Палийчук заявила СМИ, что Зеленский сказал о необходимости принятия "трудных решений", если ситуация на фронте ухудшится. "Что касается "тяжелых решений" в случае ухудшения ситуации на фронте... то, по мнению депутатов, с которыми переговорила "Страна.ua", речь может идти не о каких-либо уступках России, вроде вывода войск из Донбасса, а об ужесточении мобилизации. Из возможных вариантов - снижение возраста мобилизации до 23 или сразу до 18 лет, либо же ужесточение условий по бронированию, чтоб лишить брони сотни тысяч мужчин и отправить их на фронт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Еще в марте украинские СМИ писали, что военкомы Винницкой области заявили, что в регионе закончились "человеческие ресурсы" для мобилизации. Бывший премьер Денис Шмыгаль ранее сообщал, что правительство обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://1prime.ru/20250918/obekty-862435104.html
украина
донбасс
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, донбасс, сша, владимир зеленский, джейк салливан, денис шмыгаль, рада
Политика, Общество , УКРАИНА, ДОНБАСС, США, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Денис Шмыгаль, Рада
13:59 19.09.2025
 
СМИ узнали о планах Киева по ужесточению мобилизации

СМИ: на Украине могут снизить мобилизационный возраст до 18 лет

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Власти Украины при ухудшении ситуации на фронте обсуждают сценарии снижения мобилизационного возраста до 18 лет и ужесточения предоставления брони военнообязанных на критически важных предприятиях, чтобы создать резерв в сотни тысяч мужчин для отправки их на фронт, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на депутатов Рады.
По данным издания, на днях Владимир Зеленский провел совещание со свой фракцией - депутатами партии "Слуга народа", где обсуждались перспективы мира и войны". Сразу после завершения встречи спикер партии Юлия Палийчук заявила СМИ, что Зеленский сказал о необходимости принятия "трудных решений", если ситуация на фронте ухудшится.
"Что касается "тяжелых решений" в случае ухудшения ситуации на фронте... то, по мнению депутатов, с которыми переговорила "Страна.ua", речь может идти не о каких-либо уступках России, вроде вывода войск из Донбасса, а об ужесточении мобилизации. Из возможных вариантов - снижение возраста мобилизации до 23 или сразу до 18 лет, либо же ужесточение условий по бронированию, чтоб лишить брони сотни тысяч мужчин и отправить их на фронт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Еще в марте украинские СМИ писали, что военкомы Винницкой области заявили, что в регионе закончились "человеческие ресурсы" для мобилизации.
Бывший премьер Денис Шмыгаль ранее сообщал, что правительство обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Российские военные нанесли удары по объектам энергетики, используемым ВСУ
Вчера, 13:03
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАДОНБАСССШАВладимир ЗеленскийДжейк СалливанДенис ШмыгальРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала