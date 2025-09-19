США ведут переговоры с "Талибаном", пишет WSJ

https://1prime.ru/20250919/smi-862534490.html
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. США ведут переговоры с "Талибаном" по поводу возобновления присутствия американских военных на базе Баграм в Афганистане, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Чиновники администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа ведут переговоры с "Талибаном" о восстановлении небольшого военного присутствия США на авиабазе Баграм в Афганистане в качестве плацдарма для контртеррористических операций", - заявили газета источники.
