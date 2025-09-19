https://1prime.ru/20250919/smi-862534490.html

США ведут переговоры с "Талибаном", пишет WSJ

США ведут переговоры с "Талибаном", пишет WSJ - 19.09.2025, ПРАЙМ

США ведут переговоры с "Талибаном", пишет WSJ

США ведут переговоры с "Талибаном" по поводу возобновления присутствия американских военных на базе Баграм в Афганистане, передает газета Wall Street Journal со | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T22:03+0300

2025-09-19T22:03+0300

2025-09-19T22:03+0300

сша

афганистан

"талибан"

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/83447/02/834470265_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e59e7b84650d6eb7e44e81e82445c32.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. США ведут переговоры с "Талибаном" по поводу возобновления присутствия американских военных на базе Баграм в Афганистане, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Чиновники администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа ведут переговоры с "Талибаном" о восстановлении небольшого военного присутствия США на авиабазе Баграм в Афганистане в качестве плацдарма для контртеррористических операций", - заявили газета источники.

https://1prime.ru/20250417/sanktsii-856793708.html

сша

афганистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, афганистан, "талибан", в мире