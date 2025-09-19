https://1prime.ru/20250919/soros-862478330.html
Журналист раскрыл истинного хозяина команды Зеленского
Журналист раскрыл истинного хозяина команды Зеленского
Журналист раскрыл истинного хозяина команды Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети Х, что правительство Владимира Зеленского связано с миллиардером Джорджем Соросом.
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети Х, что правительство Владимира Зеленского связано с миллиардером Джорджем Соросом."Сорос "владеет" правительством Зеленского. В 1990-е годы практически каждый из нынешней правящей элиты Украины получал "стипендии" и денежное финансирование от Фонда Джорджа Сороса. То ли сами чиновники получали "стипендии", то ли их жены", — отметил Боуз. Джордж Сорос воспринимается негативно из-за его участия в финансовых спекуляциях и противоречивой репутации, поскольку его фонды часто обвиняются в содействии смене власти в разных странах. Сам предприниматель не скрывает, что его вложения сыграли роль в таких событиях, как Оранжевая революция 2004 года и Евромайдан в 2013 году на Украине. В ряде государств его обвиняют во вмешательстве в их внутренние дела. Средства массовой информации часто связывают Сороса с Демократической партией США.
Журналист раскрыл истинного хозяина команды Зеленского
Журналит Чей Боуз: правительство Зеленского принадлежит Соросу
