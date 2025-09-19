Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист раскрыл истинного хозяина команды Зеленского - 19.09.2025
Журналист раскрыл истинного хозяина команды Зеленского
Журналист раскрыл истинного хозяина команды Зеленского - 19.09.2025, ПРАЙМ
Журналист раскрыл истинного хозяина команды Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети Х, что правительство Владимира Зеленского связано с миллиардером Джорджем Соросом. | 19.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети Х, что правительство Владимира Зеленского связано с миллиардером Джорджем Соросом."Сорос "владеет" правительством Зеленского. В 1990-е годы практически каждый из нынешней правящей элиты Украины получал "стипендии" и денежное финансирование от Фонда Джорджа Сороса. То ли сами чиновники получали "стипендии", то ли их жены", — отметил Боуз. Джордж Сорос воспринимается негативно из-за его участия в финансовых спекуляциях и противоречивой репутации, поскольку его фонды часто обвиняются в содействии смене власти в разных странах. Сам предприниматель не скрывает, что его вложения сыграли роль в таких событиях, как Оранжевая революция 2004 года и Евромайдан в 2013 году на Украине. В ряде государств его обвиняют во вмешательстве в их внутренние дела. Средства массовой информации часто связывают Сороса с Демократической партией США.
Политика, Джордж Сорос, Владимир Зеленский, УКРАИНА
03:09 19.09.2025 (обновлено: 03:11 19.09.2025)
 
Журналист раскрыл истинного хозяина команды Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети Х, что правительство Владимира Зеленского связано с миллиардером Джорджем Соросом.
"Сорос "владеет" правительством Зеленского. В 1990-е годы практически каждый из нынешней правящей элиты Украины получал "стипендии" и денежное финансирование от Фонда Джорджа Сороса. То ли сами чиновники получали "стипендии", то ли их жены", — отметил Боуз.
Джордж Сорос воспринимается негативно из-за его участия в финансовых спекуляциях и противоречивой репутации, поскольку его фонды часто обвиняются в содействии смене власти в разных странах.
Сам предприниматель не скрывает, что его вложения сыграли роль в таких событиях, как Оранжевая революция 2004 года и Евромайдан в 2013 году на Украине. В ряде государств его обвиняют во вмешательстве в их внутренние дела. Средства массовой информации часто связывают Сороса с Демократической партией США.
Политика Джордж Сорос Владимир Зеленский УКРАИНА
 
 
