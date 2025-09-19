Ритейлер Spar снял с продажи молоко компании "Дары молока"
Spar снял с продажи молоко "Дары молока" после проверки качества
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Ритейлер Spar снял с продажи молоко компании "Дары молока" после проведенной проверки качества, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой сети.
"Наши специалисты по качеству регулярно проводят аудит сотен поставщиков, плотно взаимодействуют с экспертами контролирующих органов. Мы совместно выявили и сняли с продажи одну товарную позицию компании "Дары молока", - сообщила пресс-служба Spar, указав, что речь идет о молоке. А проверка, в ходе которой были выявлены нарушения, проводилась совместно с Роспотребнадзором.
В пятницу газета "Известия" написала, что Московское общество защиты прав потребителей обратилось в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Россельхознадзор с просьбой запретить производство и продажу некачественных товаров после обнаружения в составе творога, кефира и масла "Внуковского масло-жирового комбината", "Велды", "Кубаньрус-Молока" и компании "Дары Молока" растительных компонентов и говяжьего жира.
В своем обращении представители организации сослались на протоколы испытаний, проведенных в ФГБУ "ВНИИЗЖ" Россельхознадзора и данные ФГИС "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий". По данным издания, продукция указанных производителей поставлялась в торговые сети "Доброцен", "Светофор", "Дикси", "Лента", "Магнит", Spar, а также в соцучреждения.
РИА Новости направило запрос в торговые сети.
При этом в пресс-службе Spar заметили, что продукции других упомянутых в материале газеты поставщиков в ассортименте их магазинов не было.