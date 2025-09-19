Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ритейлер Spar снял с продажи молоко компании "Дары молока" - 19.09.2025
Ритейлер Spar снял с продажи молоко компании "Дары молока"
Ритейлер Spar снял с продажи молоко компании "Дары молока" - 19.09.2025, ПРАЙМ
Ритейлер Spar снял с продажи молоко компании "Дары молока"
Ритейлер Spar снял с продажи молоко компании "Дары молока" после проведенной проверки качества, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой сети. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:47+0300
2025-09-19T15:47+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Ритейлер Spar снял с продажи молоко компании "Дары молока" после проведенной проверки качества, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой сети. "Наши специалисты по качеству регулярно проводят аудит сотен поставщиков, плотно взаимодействуют с экспертами контролирующих органов. Мы совместно выявили и сняли с продажи одну товарную позицию компании "Дары молока", - сообщила пресс-служба Spar, указав, что речь идет о молоке. А проверка, в ходе которой были выявлены нарушения, проводилась совместно с Роспотребнадзором. В пятницу газета "Известия" написала, что Московское общество защиты прав потребителей обратилось в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Россельхознадзор с просьбой запретить производство и продажу некачественных товаров после обнаружения в составе творога, кефира и масла "Внуковского масло-жирового комбината", "Велды", "Кубаньрус-Молока" и компании "Дары Молока" растительных компонентов и говяжьего жира. В своем обращении представители организации сослались на протоколы испытаний, проведенных в ФГБУ "ВНИИЗЖ" Россельхознадзора и данные ФГИС "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий". По данным издания, продукция указанных производителей поставлялась в торговые сети "Доброцен", "Светофор", "Дикси", "Лента", "Магнит", Spar, а также в соцучреждения. РИА Новости направило запрос в торговые сети. При этом в пресс-службе Spar заметили, что продукции других упомянутых в материале газеты поставщиков в ассортименте их магазинов не было.
бизнес, роспотребнадзор, россельхознадзор, светофор
Происшествия, Бизнес, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Светофор
15:47 19.09.2025
 
Ритейлер Spar снял с продажи молоко компании "Дары молока"

Spar снял с продажи молоко "Дары молока" после проверки качества

© РИА Новости . Нина Зотина
Вывеска супермаркета Spar в Москве
Вывеска супермаркета Spar в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Ритейлер Spar снял с продажи молоко компании "Дары молока" после проведенной проверки качества, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой сети.
"Наши специалисты по качеству регулярно проводят аудит сотен поставщиков, плотно взаимодействуют с экспертами контролирующих органов. Мы совместно выявили и сняли с продажи одну товарную позицию компании "Дары молока", - сообщила пресс-служба Spar, указав, что речь идет о молоке. А проверка, в ходе которой были выявлены нарушения, проводилась совместно с Роспотребнадзором.
В пятницу газета "Известия" написала, что Московское общество защиты прав потребителей обратилось в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Россельхознадзор с просьбой запретить производство и продажу некачественных товаров после обнаружения в составе творога, кефира и масла "Внуковского масло-жирового комбината", "Велды", "Кубаньрус-Молока" и компании "Дары Молока" растительных компонентов и говяжьего жира.
В своем обращении представители организации сослались на протоколы испытаний, проведенных в ФГБУ "ВНИИЗЖ" Россельхознадзора и данные ФГИС "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий". По данным издания, продукция указанных производителей поставлялась в торговые сети "Доброцен", "Светофор", "Дикси", "Лента", "Магнит", Spar, а также в соцучреждения.
РИА Новости направило запрос в торговые сети.
При этом в пресс-службе Spar заметили, что продукции других упомянутых в материале газеты поставщиков в ассортименте их магазинов не было.
В России выросло производство молока и мяса
27 мая, 12:58
В России выросло производство молока и мяса
27 мая, 12:58
 
ПроисшествияБизнесРоспотребнадзорРоссельхознадзорСветофор
 
 
