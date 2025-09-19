Фондовые рынки США торгуются в плюсе

https://1prime.ru/20250919/ssha-862522074.html
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу, аналитики прогнозируют рост прибыли корпоративного сектора страны по итогам деятельности за третий квартал, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,17% - до 46 218,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,39%, до 22 558,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 6 644,33 пункта. По данным Bloomberg Intelligence, аналитики Уолл-стрит ожидают, что компании S&P 500 продемонстрируют рост прибыли в третьем квартале на 6,9% по сравнению с 6,7%, который зафиксирован в конце мая. "Мы должны обеспечить устойчивый рост прибыли на фоне снижения доходности казначейских облигаций", - цитирует Блумберг мнение главного инвестиционного стратега CFRA Сэма Стовала (Sam Stovall). По мнению аналитиков, на которых ссылается Блумберг, на траекторию американских индексов влияет снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой ставки. Регулятор по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизил базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. "Если не будет рецессии, индекс S&P 500 вырастет в среднем почти на 27% за второй год снижения ставок, по сравнению с ростом на 14% за первый год", - отмечает агентство со ссылкой на исследование JPMorgan Chase & Co.
