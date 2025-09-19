Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые рынки США торгуются в плюсе - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/ssha-862522074.html
Фондовые рынки США торгуются в плюсе
Фондовые рынки США торгуются в плюсе - 19.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые рынки США торгуются в плюсе
Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу, аналитики прогнозируют рост прибыли корпоративного сектора страны по итогам деятельности за третий... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T17:55+0300
2025-09-19T17:55+0300
рынок
индексы
торги
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу, аналитики прогнозируют рост прибыли корпоративного сектора страны по итогам деятельности за третий квартал, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,17% - до 46 218,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,39%, до 22 558,01 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,19%, до 6 644,33 пункта. По данным Bloomberg Intelligence, аналитики Уолл-стрит ожидают, что компании S&amp;P 500 продемонстрируют рост прибыли в третьем квартале на 6,9% по сравнению с 6,7%, который зафиксирован в конце мая. "Мы должны обеспечить устойчивый рост прибыли на фоне снижения доходности казначейских облигаций", - цитирует Блумберг мнение главного инвестиционного стратега CFRA Сэма Стовала (Sam Stovall). По мнению аналитиков, на которых ссылается Блумберг, на траекторию американских индексов влияет снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой ставки. Регулятор по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизил базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. "Если не будет рецессии, индекс S&amp;P 500 вырастет в среднем почти на 27% за второй год снижения ставок, по сравнению с ростом на 14% за первый год", - отмечает агентство со ссылкой на исследование JPMorgan Chase &amp; Co.
https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862521068.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Индексы, Торги, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
17:55 19.09.2025
 
Фондовые рынки США торгуются в плюсе

Биржи США торгуются в плюсе, прогнозируется рост прибыли корпоративного сектора страны

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу, аналитики прогнозируют рост прибыли корпоративного сектора страны по итогам деятельности за третий квартал, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,17% - до 46 218,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,39%, до 22 558,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 6 644,33 пункта.
По данным Bloomberg Intelligence, аналитики Уолл-стрит ожидают, что компании S&P 500 продемонстрируют рост прибыли в третьем квартале на 6,9% по сравнению с 6,7%, который зафиксирован в конце мая.
"Мы должны обеспечить устойчивый рост прибыли на фоне снижения доходности казначейских облигаций", - цитирует Блумберг мнение главного инвестиционного стратега CFRA Сэма Стовала (Sam Stovall).
По мнению аналитиков, на которых ссылается Блумберг, на траекторию американских индексов влияет снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой ставки. Регулятор по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизил базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых.
"Если не будет рецессии, индекс S&P 500 вырастет в среднем почти на 27% за второй год снижения ставок, по сравнению с ростом на 14% за первый год", - отмечает агентство со ссылкой на исследование JPMorgan Chase & Co.
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
На Петербургской бирже заключили сделки на новых условиях поставки угля
17:36
 
РынокИндексыТоргиСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала