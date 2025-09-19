https://1prime.ru/20250919/ssha-862524099.html
Трамп встретится с президентом Сирии на сессии ГА ООН, сообщил CBS
Трамп встретится с президентом Сирии на сессии ГА ООН, сообщил CBS - 19.09.2025, ПРАЙМ
Трамп встретится с президентом Сирии на сессии ГА ООН, сообщил CBS
Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа на полях предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T18:13+0300
2025-09-19T18:13+0300
2025-09-19T18:13+0300
мировая экономика
общество
сша
сирия
дональд трамп
оон
cbs
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа на полях предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает в пятницу телеканал CBS. По данным телеканала, аш-Шараа, который всё ещё числится в санкционных списках ООН как террорист, станет первым сирийским лидером за 67 лет, выступающим на сессии Генассамблеи. Как отмечает CBS, это станет уже второй личной встречей Трампа и аш-Шараа. -0-
https://1prime.ru/20250919/uitaker-862517438.html
сша
сирия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_622d2f9127f62b851691c1314f8ef371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, сирия, дональд трамп, оон, cbs
Мировая экономика, Общество , США, СИРИЯ, Дональд Трамп, ООН, CBS
Трамп встретится с президентом Сирии на сессии ГА ООН, сообщил CBS
CBS: Трамп встретится с президентом Сирии аш-Шараа на сессии Генассамблеи ООН