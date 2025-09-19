https://1prime.ru/20250919/ssha-862524602.html
Трамп и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения стран
Трамп и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения стран - 19.09.2025, ПРАЙМ
Трамп и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения стран
Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина был позитивным и конструктивным, стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы,... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T18:29+0300
2025-09-19T18:29+0300
2025-09-19T18:29+0300
россия
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_0:233:4500:2764_1920x0_80_0_0_f41951bb7b8c1904ed1fe4a310cc3deb.jpg
ПЕКИН, 19 сен – ПРАЙМ. Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина был позитивным и конструктивным, стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие общий интерес, сообщает Центральное телевидение КНР по итогам телефонного разговора лидеров двух стран. "Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, они провели откровенный и глубокий обмен мнениями по текущим китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что "разговор был прагматичным, позитивным и конструктивным".
https://1prime.ru/20250919/tramp-862518621.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_254:0:4247:2995_1920x0_80_0_0_7332585c243b98419f1ce3c6ca4f8dc0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, в мире
РОССИЯ, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, В мире
Трамп и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения стран
CCTV: разговор Трампа и Си Цзиньпина был позитивным и конструктивным