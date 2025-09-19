https://1prime.ru/20250919/ssha-862524602.html

Трамп и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения стран

2025-09-19T18:29+0300

ПЕКИН, 19 сен – ПРАЙМ. Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина был позитивным и конструктивным, стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие общий интерес, сообщает Центральное телевидение КНР по итогам телефонного разговора лидеров двух стран. "Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, они провели откровенный и глубокий обмен мнениями по текущим китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что "разговор был прагматичным, позитивным и конструктивным".

