Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения стран - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/ssha-862524602.html
Трамп и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения стран
Трамп и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения стран - 19.09.2025, ПРАЙМ
Трамп и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения стран
Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина был позитивным и конструктивным, стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы,... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T18:29+0300
2025-09-19T18:29+0300
россия
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_0:233:4500:2764_1920x0_80_0_0_f41951bb7b8c1904ed1fe4a310cc3deb.jpg
ПЕКИН, 19 сен – ПРАЙМ. Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина был позитивным и конструктивным, стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие общий интерес, сообщает Центральное телевидение КНР по итогам телефонного разговора лидеров двух стран. "Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, они провели откровенный и глубокий обмен мнениями по текущим китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что "разговор был прагматичным, позитивным и конструктивным".
https://1prime.ru/20250919/tramp-862518621.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_254:0:4247:2995_1920x0_80_0_0_7332585c243b98419f1ce3c6ca4f8dc0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, в мире
РОССИЯ, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, В мире
18:29 19.09.2025
 
Трамп и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения стран

CCTV: разговор Трампа и Си Цзиньпина был позитивным и конструктивным

© AFP / Fred Dufour Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин. Архивное фото
© AFP / Fred Dufour 
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 19 сен – ПРАЙМ. Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина был позитивным и конструктивным, стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие общий интерес, сообщает Центральное телевидение КНР по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
"Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, они провели откровенный и глубокий обмен мнениями по текущим китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что "разговор был прагматичным, позитивным и конструктивным".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
СМИ рассказали, что в отношении России сделал Трамп
16:53
 
РОССИЯКИТАЙСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала