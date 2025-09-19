Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по вопросу TikTok - 19.09.2025
Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по вопросу TikTok
Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по вопросу TikTok - 19.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по вопросу TikTok
Позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил, заявил в пятницу председатель... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T18:41+0300
2025-09-19T18:41+0300
ПЕКИН, 19 сен - ПРАЙМ. Позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "Позиция китайской стороны по вопросу TikTok совершенно ясна. Китайское правительство уважает желание компании и приветствует ее участие в коммерческих переговорах в соответствии с рыночными принципами для достижения соглашения на основе баланса интересов, которое будет соответствовать нормам китайского законодательства", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
18:41 19.09.2025
 
Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по вопросу TikTok

Си Цзиньпин обсудил с Трампом переговоры по TikTok

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 19 сен - ПРАЙМ. Позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
"Позиция китайской стороны по вопросу TikTok совершенно ясна. Китайское правительство уважает желание компании и приветствует ее участие в коммерческих переговорах в соответствии с рыночными принципами для достижения соглашения на основе баланса интересов, которое будет соответствовать нормам китайского законодательства", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
СМИ рассказали о деталях сделки США и Китая по TikTok
16 сентября, 18:00
 
