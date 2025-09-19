https://1prime.ru/20250919/ssha-862525486.html

Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по вопросу TikTok

ПЕКИН, 19 сен - ПРАЙМ. Позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "Позиция китайской стороны по вопросу TikTok совершенно ясна. Китайское правительство уважает желание компании и приветствует ее участие в коммерческих переговорах в соответствии с рыночными принципами для достижения соглашения на основе баланса интересов, которое будет соответствовать нормам китайского законодательства", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

