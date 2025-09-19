https://1prime.ru/20250919/ssha-862525634.html
Китай призвал США избегать односторонних ограничений в торговле
2025-09-19T18:43+0300
мировая экономика
сша
китай
си цзиньпин
дональд трамп
ПЕКИН, 19 сен – ПРАЙМ. США следует избегать односторонних ограничительных мер в торговле, чтобы не подорвать успехи, достигнутые в ходе переговоров, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "США следует избегать принятия односторонних ограничительных мер в торговле, чтобы не подорвать успехи, достигнутые двумя сторонами в ходе многочисленных раундов консультаций", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
