Китай надеется на открытую деловую среду для своих компаний в США

Китай надеется на открытую деловую среду для своих компаний в США

2025-09-19T18:46+0300

ПЕКИН, 19 сен - ПРАЙМ. Китай надеется, что США обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских компаний, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. "Надеемся, что американская сторона обеспечит китайским компаниям открытую, справедливую и недискриминирующую среду для инвестиционной деятельности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

