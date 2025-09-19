https://1prime.ru/20250919/ssha-862525934.html

Трамп заявил, что провел очень продуктивный разговор с Си Цзиньпином

мировая экономика

россия

сша

китай

украина

дональд трамп

си цзиньпин

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень продуктивный" разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, стороны "добились прогресса" по многим важным вопросам. "Только что завершил очень продуктивный разговора с председателем КНР", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что лидеры добили прогресса по многим вопросам, в том числе торговле, урегулированию на Украине и одобрению сделки по TikTok.

сша

китай

украина

мировая экономика, россия, сша, китай, украина, дональд трамп, си цзиньпин