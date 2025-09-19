Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что провел очень продуктивный разговор с Си Цзиньпином - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/ssha-862525934.html
Трамп заявил, что провел очень продуктивный разговор с Си Цзиньпином
Трамп заявил, что провел очень продуктивный разговор с Си Цзиньпином - 19.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что провел очень продуктивный разговор с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень продуктивный" разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, стороны "добились прогресса" по многим важным... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T18:49+0300
2025-09-19T18:49+0300
мировая экономика
россия
сша
китай
украина
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень продуктивный" разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, стороны "добились прогресса" по многим важным вопросам. "Только что завершил очень продуктивный разговора с председателем КНР", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что лидеры добили прогресса по многим вопросам, в том числе торговле, урегулированию на Украине и одобрению сделки по TikTok.
https://1prime.ru/20250919/ssha-862525634.html
сша
китай
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_622d2f9127f62b851691c1314f8ef371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, китай, украина, дональд трамп, си цзиньпин
Мировая экономика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
18:49 19.09.2025
 
Трамп заявил, что провел очень продуктивный разговор с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что США и КНР добились прогресса в ходе его разговора с Си Цзиньпином

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень продуктивный" разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, стороны "добились прогресса" по многим важным вопросам.
"Только что завершил очень продуктивный разговора с председателем КНР", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что лидеры добили прогресса по многим вопросам, в том числе торговле, урегулированию на Украине и одобрению сделки по TikTok.
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Китай призвал США избегать односторонних ограничений в торговле
18:43
 
Мировая экономикаРОССИЯСШАКИТАЙУКРАИНАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала