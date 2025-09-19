Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Meta Platforms* планирует выйти на рынок электроэнергии США - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/ssha-862528512.html
Meta Platforms* планирует выйти на рынок электроэнергии США
Meta Platforms* планирует выйти на рынок электроэнергии США - 19.09.2025, ПРАЙМ
Meta Platforms* планирует выйти на рынок электроэнергии США
Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует выйти на рынок электроэнергии США и продавать энергоресурсы через свою дочернюю... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T19:32+0300
2025-09-19T19:32+0300
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/87/829578762_0:21:3102:1766_1920x0_80_0_0_a8aa9c64edddfdca136417a2d80a410e.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует выйти на рынок электроэнергии США и продавать энергоресурсы через свою дочернюю компанию Atem Energy LLC., следует из тарифной декларации, опубликованной на сайте Федеральной энергетической комиссии США (FERC). "Заявитель является полностью принадлежащей Мета дочерней компанией ... Заявитель в соответствии с рыночным тарифом на электроэнергию запрашивает разрешение на продажу энергии, мощностей, и определенных дополнительных услуг любому покупателю, который не представляет собой франшизированный филиал коммунальной службы", - говорится в документе. Также уточняется, что компания не владеет никакими объектами по производству электроэнергии. Помимо этого, в ее ведении не находятся филиалы, которые контролируют электрогенерирующие мощности или владеют ими на любом рынке, как подпадающем под юрисдикцию комиссии, так и за пределами США, которые могут быть использованы для выхода на американский рынок. Как отмечается в документе, Комиссия провела анализ деятельности Atem Energy в США и пришла к выводу, что "заявитель не имеет никаких проблем", связанных с влиянием на американский рынок. По данным документа, компания планирует продавать электроэнергию по рыночным ценам. Atem Energy обратилась к регуляторам с просьбой вынести решение по заявлению не позднее 16 ноября.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250917/ryabkov-862375005.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/87/829578762_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_f75d1ca71167095c44022e7cf3552038.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, мировая экономика
США, Мировая экономика
19:32 19.09.2025
 
Meta Platforms* планирует выйти на рынок электроэнергии США

Meta Platforms планирует выйти на рынок электроэнергии США и продавать энергоресурсы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует выйти на рынок электроэнергии США и продавать энергоресурсы через свою дочернюю компанию Atem Energy LLC., следует из тарифной декларации, опубликованной на сайте Федеральной энергетической комиссии США (FERC).
"Заявитель является полностью принадлежащей Мета дочерней компанией ... Заявитель в соответствии с рыночным тарифом на электроэнергию запрашивает разрешение на продажу энергии, мощностей, и определенных дополнительных услуг любому покупателю, который не представляет собой франшизированный филиал коммунальной службы", - говорится в документе.
Также уточняется, что компания не владеет никакими объектами по производству электроэнергии. Помимо этого, в ее ведении не находятся филиалы, которые контролируют электрогенерирующие мощности или владеют ими на любом рынке, как подпадающем под юрисдикцию комиссии, так и за пределами США, которые могут быть использованы для выхода на американский рынок.
Как отмечается в документе, Комиссия провела анализ деятельности Atem Energy в США и пришла к выводу, что "заявитель не имеет никаких проблем", связанных с влиянием на американский рынок.
По данным документа, компания планирует продавать электроэнергию по рыночным ценам.
Atem Energy обратилась к регуляторам с просьбой вынести решение по заявлению не позднее 16 ноября.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Рябков: Россия готова дальше обсуждать с США сотрудничество в энергетике
17 сентября, 09:59
 
СШАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала