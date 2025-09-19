Meta Platforms* планирует выйти на рынок электроэнергии США

https://1prime.ru/20250919/ssha-862528512.html

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует выйти на рынок электроэнергии США и продавать энергоресурсы через свою дочернюю компанию Atem Energy LLC., следует из тарифной декларации, опубликованной на сайте Федеральной энергетической комиссии США (FERC). "Заявитель является полностью принадлежащей Мета дочерней компанией ... Заявитель в соответствии с рыночным тарифом на электроэнергию запрашивает разрешение на продажу энергии, мощностей, и определенных дополнительных услуг любому покупателю, который не представляет собой франшизированный филиал коммунальной службы", - говорится в документе. Также уточняется, что компания не владеет никакими объектами по производству электроэнергии. Помимо этого, в ее ведении не находятся филиалы, которые контролируют электрогенерирующие мощности или владеют ими на любом рынке, как подпадающем под юрисдикцию комиссии, так и за пределами США, которые могут быть использованы для выхода на американский рынок. Как отмечается в документе, Комиссия провела анализ деятельности Atem Energy в США и пришла к выводу, что "заявитель не имеет никаких проблем", связанных с влиянием на американский рынок. По данным документа, компания планирует продавать электроэнергию по рыночным ценам. Atem Energy обратилась к регуляторам с просьбой вынести решение по заявлению не позднее 16 ноября.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

