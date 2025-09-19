https://1prime.ru/20250919/ssha-862533604.html
Трамп заявил, что встретится с Эрдоганом 25 сентября
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне 25 сентября.
ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне 25 сентября. "Я буду рад принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября. Мы работаем с президентом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing, крупную сделку по F-16, и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Трамп также добавил, что у него всегда были очень хорошие отношения с турецким лидером и он с нетерпением ждет встречи с Эрдоганом.
ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне 25 сентября.
"Я буду рад принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября. Мы работаем с президентом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing, крупную сделку по F-16, и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп также добавил, что у него всегда были очень хорошие отношения с турецким лидером и он с нетерпением ждет встречи с Эрдоганом.
