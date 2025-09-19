Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что встретится с Эрдоганом 25 сентября - 19.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что встретится с Эрдоганом 25 сентября
Трамп заявил, что встретится с Эрдоганом 25 сентября - 19.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что встретится с Эрдоганом 25 сентября
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне 25 сентября.
мировая экономика
турция
сша
вашингтон
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
boeing
f-16
f-35 lightning ii
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне 25 сентября. "Я буду рад принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября. Мы работаем с президентом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing, крупную сделку по F-16, и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Трамп также добавил, что у него всегда были очень хорошие отношения с турецким лидером и он с нетерпением ждет встречи с Эрдоганом.
турция
сша
вашингтон
Новости
мировая экономика, турция, сша, вашингтон, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, boeing, f-16, f-35 lightning ii
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Boeing, F-16, F-35 Lightning II
Трамп заявил, что встретится с Эрдоганом 25 сентября

Трамп проведет встречу с Эрдоганом в Белом доме 25 сентября

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне 25 сентября.
"Я буду рад принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября. Мы работаем с президентом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing, крупную сделку по F-16, и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп также добавил, что у него всегда были очень хорошие отношения с турецким лидером и он с нетерпением ждет встречи с Эрдоганом.
Трамп заявил, что провел очень продуктивный разговор с Си Цзиньпином
Трамп заявил, что провел очень продуктивный разговор с Си Цзиньпином
Мировая экономикаТУРЦИЯСШАВАШИНГТОНДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганBoeingF-16F-35 Lightning II
 
 
