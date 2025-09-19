https://1prime.ru/20250919/ssha-862536857.html
Замгоссекретаря США провел встречу с главой МИД Сирии
Замгоссекретаря США провел встречу с главой МИД Сирии - 19.09.2025, ПРАЙМ
Замгоссекретаря США провел встречу с главой МИД Сирии
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау провел встречу с министром иностранных дел Сирии Асадом аш-Шайбани, говорится в заявлении госдепартамента США. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T23:15+0300
2025-09-19T23:15+0300
2025-09-19T23:16+0300
сирия
сша
вашингтон
дональд трамп
оон
cbs
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау провел встречу с министром иностранных дел Сирии Асадом аш-Шайбани, говорится в заявлении госдепартамента США. "Заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау и специальный посланник по Сирии Томас Баррак встретились с министром иностранных дел Асаадом Хасаном аш-Шайбани, чтобы обсудить будущее Сирии, сирийско-израильские отношения, а также выполнение соглашения от 10 марта между сирийским правительством и Сирийскими демократическими силами", - говорится в заявлении. Стороны также обсудили вопросы борьбы с терроризмом и расширение экономического сотрудничества. Замгоссекретаря подчеркнул, что в результате снятия ряда ограничений в отношении Сирии страна получила возможность мирно развиваться. Ранее агентство Axios со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщало, что аш-Шайбани посетит Вашингтон для переговоров о полной отмене оставшихся санкций в отношении Сирии. По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который всё ещё числится в санкционных списках ООН как террорист, на полях предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
https://1prime.ru/20250919/smi-862534490.html
сирия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, сша, вашингтон, дональд трамп, оон, cbs, в мире
СИРИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ООН, CBS, В мире
Замгоссекретаря США провел встречу с главой МИД Сирии
Замгоссекретаря США Ландау провел встречу с главой МИД Сирии аш-Шайбани