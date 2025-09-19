Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аргентина присоединилась к программе США по использованию малых реакторов - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/ssha-862538243.html
Аргентина присоединилась к программе США по использованию малых реакторов
Аргентина присоединилась к программе США по использованию малых реакторов - 19.09.2025, ПРАЙМ
Аргентина присоединилась к программе США по использованию малых реакторов
Аргентина присоединилась к программе США по ответственному использованию маленьких модульных реакторов (FIRST), сообщил МИД страны. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T23:48+0300
2025-09-19T23:48+0300
аргентина
сша
латинская америка
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76580/43/765804374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_45891a9ae7cb12d02d643a73b3ead64d.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Аргентина присоединилась к программе США по ответственному использованию маленьких модульных реакторов (FIRST), сообщил МИД страны. "Аргентина стала первой страной Латинской Америки, которая присоединилась к программе фундаментальной инфраструктуры для ответственного использования технологии маленьких модульных реакторов (FIRST), проводимой США", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что Аргентина присоединяется к группе партнеров, которые предоставляют финансирование, техническую экспертизу или поддержку для инициатив FIRST, и сможет участвовать в мероприятиях FIRST по всему миру, таких как региональные проекты, ознакомительные поездки для осмотра реакторов, учебные программы и другие инициативы по внедрению этой технологии заинтересованными странами. "Аргентина и США будут сопредседателями следующей региональной конференции FIRST для стран Латинской Америки и Карибского бассейна по внедрению малых модульных реакторов, которая состоится в Буэнос-Айресе в 2026 году", - добавляется в заявлении ведомства. МИД Аргентины напоминает, что программа FIRST- флагманская программа государственного департамента США, направленная на использование возможностей атомной отрасли для ускорения ответственного развертывания ядерных реакторов по всему миру.
https://1prime.ru/20250915/oruzhie-862299708.html
аргентина
сша
латинская америка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76580/43/765804374_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_9c6af4e90b1648b0069041d7d480713e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
аргентина, сша, латинская америка, мид, в мире
АРГЕНТИНА, США, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, МИД, В мире
23:48 19.09.2025
 
Аргентина присоединилась к программе США по использованию малых реакторов

Аргентина присоединилась к программе США FIRST по использованию малых модульных реакторов

© fotolia.com / Nicolas KoppФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Флаг Аргентины. Архивное фото
© fotolia.com / Nicolas Kopp
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Аргентина присоединилась к программе США по ответственному использованию маленьких модульных реакторов (FIRST), сообщил МИД страны.
"Аргентина стала первой страной Латинской Америки, которая присоединилась к программе фундаментальной инфраструктуры для ответственного использования технологии маленьких модульных реакторов (FIRST), проводимой США", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что Аргентина присоединяется к группе партнеров, которые предоставляют финансирование, техническую экспертизу или поддержку для инициатив FIRST, и сможет участвовать в мероприятиях FIRST по всему миру, таких как региональные проекты, ознакомительные поездки для осмотра реакторов, учебные программы и другие инициативы по внедрению этой технологии заинтересованными странами.
"Аргентина и США будут сопредседателями следующей региональной конференции FIRST для стран Латинской Америки и Карибского бассейна по внедрению малых модульных реакторов, которая состоится в Буэнос-Айресе в 2026 году", - добавляется в заявлении ведомства.
МИД Аргентины напоминает, что программа FIRST- флагманская программа государственного департамента США, направленная на использование возможностей атомной отрасли для ускорения ответственного развертывания ядерных реакторов по всему миру.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
В США призвали ликвидировать возможности Ирана по созданию ядерного оружия
15 сентября, 13:56
 
АРГЕНТИНАСШАЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАМИДВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала