https://1prime.ru/20250919/ssha-862538243.html

Аргентина присоединилась к программе США по использованию малых реакторов

Аргентина присоединилась к программе США по использованию малых реакторов - 19.09.2025, ПРАЙМ

Аргентина присоединилась к программе США по использованию малых реакторов

Аргентина присоединилась к программе США по ответственному использованию маленьких модульных реакторов (FIRST), сообщил МИД страны. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T23:48+0300

2025-09-19T23:48+0300

2025-09-19T23:48+0300

аргентина

сша

латинская америка

мид

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/76580/43/765804374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_45891a9ae7cb12d02d643a73b3ead64d.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Аргентина присоединилась к программе США по ответственному использованию маленьких модульных реакторов (FIRST), сообщил МИД страны. "Аргентина стала первой страной Латинской Америки, которая присоединилась к программе фундаментальной инфраструктуры для ответственного использования технологии маленьких модульных реакторов (FIRST), проводимой США", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что Аргентина присоединяется к группе партнеров, которые предоставляют финансирование, техническую экспертизу или поддержку для инициатив FIRST, и сможет участвовать в мероприятиях FIRST по всему миру, таких как региональные проекты, ознакомительные поездки для осмотра реакторов, учебные программы и другие инициативы по внедрению этой технологии заинтересованными странами. "Аргентина и США будут сопредседателями следующей региональной конференции FIRST для стран Латинской Америки и Карибского бассейна по внедрению малых модульных реакторов, которая состоится в Буэнос-Айресе в 2026 году", - добавляется в заявлении ведомства. МИД Аргентины напоминает, что программа FIRST- флагманская программа государственного департамента США, направленная на использование возможностей атомной отрасли для ускорения ответственного развертывания ядерных реакторов по всему миру.

https://1prime.ru/20250915/oruzhie-862299708.html

аргентина

сша

латинская америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аргентина, сша, латинская америка, мид, в мире