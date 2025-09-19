Аргентина присоединилась к программе США по использованию малых реакторов
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Аргентина присоединилась к программе США по ответственному использованию маленьких модульных реакторов (FIRST), сообщил МИД страны.
"Аргентина стала первой страной Латинской Америки, которая присоединилась к программе фундаментальной инфраструктуры для ответственного использования технологии маленьких модульных реакторов (FIRST), проводимой США", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что Аргентина присоединяется к группе партнеров, которые предоставляют финансирование, техническую экспертизу или поддержку для инициатив FIRST, и сможет участвовать в мероприятиях FIRST по всему миру, таких как региональные проекты, ознакомительные поездки для осмотра реакторов, учебные программы и другие инициативы по внедрению этой технологии заинтересованными странами.
"Аргентина и США будут сопредседателями следующей региональной конференции FIRST для стран Латинской Америки и Карибского бассейна по внедрению малых модульных реакторов, которая состоится в Буэнос-Айресе в 2026 году", - добавляется в заявлении ведомства.
МИД Аргентины напоминает, что программа FIRST- флагманская программа государственного департамента США, направленная на использование возможностей атомной отрасли для ускорения ответственного развертывания ядерных реакторов по всему миру.